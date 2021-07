Daniel Martín Anaya se lleva el triunfo en la Copa de Europa

Daniel Martín Anaya se hizo con la medalla de oro en la modalidad de deficientes visuales V-1 en el Torneo Internacional de Nove Mesto, celebrado en la localidad checa, y que era además la Copa de Europa, además de valedero para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aunque no en su categoría. Después de semanas de incertidumbre al no haber recibido la vacuna contra el coronavirus, el arquero salmantino demostró que no acudía a la cita tan prestigiosa únicamente a participar y se hizo con el triunfo, imponiéndose en la final por 6-2 al chipriota Christos Misos, cabeza de serie número 1.

Antes, en la semifinal, Daniel Martín Anaya, que comenzó con más nervios quizá por la situación que le ha tocado vivir, derrotó por el mismo resultado a la noruega Anette Londel.

El salmantino sigue de esta manera cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional y su victoria le hará sumar una importante cantidad de puntos en el ránking mundial, ya que el Torneo de Nove Mesto también era valedero para esta clasificación.