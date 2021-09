Dani Mori sobre el centro del campo del Unionistas: “¿El 6? No es viable económicamente”

El centro del campo es el ‘día de la marmota’ para Dani Mori. El inicio de la Liga, los puntos en juego —4 de 6 sumados— y el fin del mercado no han suavizado el debate de estado abierto desde que el técnico cogiera las riendas del equipo: “Para mí es capital tener un jugador polivalente, un ‘6’ que también se puede ubicar en el eje de la zaga y que tenga empaque, buena trayectoria y sea contundente”, dijo a LA GACETA el pasado mes de julio.

El caso es que la semana ha dejado una nueva lesión de Edu Cortina (centrocampista) como cruz, y la buena respuesta de Lamadrid a su reubicación en el terreno de juego. “Independientemente de estas cosas yo se lo he vuelto a decir a Toni, que es que necesitamos a ese futbolista. Pero si no se puede no se puede, lo tengo claro. El caso es que ahora mismo Lama es más un ‘8’ más que un ‘6’; Pitu más un ‘8’ o ‘10’ y Cortina es centrocampista, centrocampista. Viendo este panorama si en algún momento puede venir lo haremos. Aunque ahora está muy complicado, Toni me lo ha dicho: no es viable económicamente traerlo”, se explayó el entrenador del Unionistas.

Con respecto a los nombres propios de la semana, Lama y Cortina afirmó lo siguiente: “Lama ha dado un paso adelante y hemos trabajado con él. En el doble pivote necesitábamos un punto más en su consistencia en el trabajo y ha dado un paso adelante. Cortina tenía que haber jugado 30 minutos contra el Monterrey pero la molestia muscular se lo impidió, no sabemos si es microrrotura. Nada tiene que ver con la rodilla. Es una acción fortuita porque alargó en el control y se notó un dolor en el aductor. No le descartamos de momento para Bilbao”.