‘Cuqui’ Silvani: “La remontada al Barça no es comparable en emoción a nada en mi carrera”

–El del Barcelona y ese mítico cuarto gol que culminaba la remontada épica no lo olvidará...

–Es el partido más emocionante de mi carrera que me tocó ser protagonista. Mira que jugué finales y pude ganar campeonatos pero ese día fue único y no es comparable a nada. Además, por lo que significó. Muchos años después cuando iba a Salamanca de vacaciones o pasaba por allí me paraba la gente y me decía que se acordaba de aquel gol y te contaban que era la primera vez que iban al fútbol de pequeños y que no se les olvidará cómo se abrazaron a sus padres gritando ese gol.

–¿Cuando marcó ante el Barcelona qué se le pasó por la cabeza?

–Fue increíble. Estábamos perdiendo 1-3 ante el Barcelona que tenía un equipazo y quedaba muy poco tiempo y conseguimos darle la vuelta al marcador. A remontar en tan poco tiempo fue más épico todavía.

–¿Qué otros partidos recuerda con cariño en el Helmántico?

–El del Atlético de Madrid que ganamos 5-4 con aquellos cuatro goles de Vieri. Después el 6-0 al Valencia. Aquella temporada fue muy especial pero es que además de los partidazos que hicimos contra los grandes es que jugábamos muy bien al fútbol y nos gustaba jugar al fútbol.