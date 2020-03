La crisis sanitaria del coronavirus tiene en vilo también al deporte y es que la incertidumbre de si se podrán acabar las competiciones o no deja en el aire lo que resta de partidos en casa y que los socios y abonados de los clubes salmantinos ya han pagado. Los cuatro principales equipos salmantinos con más masa social son el Salamanca, el Unionistas, el Perfumerías Avenida y el Guijuelo y en función de si habrá desenlace o no de las competiciones tienen ‘pendientes’ entre un 20% y un 40% de sus abonos de temporada.

Los clubes salmantinos coinciden en esperar a confirmaciones oficiales sobre si se jugará o no lo que resta de campaña para tomar decisiones en este aspecto.

El Athletic en cuanto se conoció la noticia de las dos jornadas a puerta cerrada ya anunció que las entradas que se habían vendido para el Athletic-Atlético de Madrid y el derbi vasco Eibar-Athletic serían devueltas a sus abonados o en todo caso serían descontadas del abono de la próxima campaña 2020-2021.

En Salamanca el equipo que menos ‘debería’ a sus socios si no se acaba la temporada es el Unionistas. Los de Las Pistas de las 10 jornadas que quedan por disputarse solo jugarían en casa en cuatro y como mucho tendrían un encuentro más fuera de abono en un hipotético playout de descenso. Así, el Unionistas solo tendría pendiente con su afición el 21% de los encuentros que entran en el abono. En cifras ligeramente superiores se mueven los otros dos clubes de la provincia en Segunda División B. Al Guijuelo le resta por ofrecer en casa el 26% del abono, lo que supone cinco encuentros en casa además de algunos fuera de abono en hipotéticos y remotos playoff por el ascenso o descenso. El Salamanca tiene por delante seis encuentros en casa en las últimas diez jornadas lo que supone un 32% del abono de temporada.

El Perfumerías Avenida es el que más tiene pendiente con su afición pero es que los sistemas de competición invitan más a ello. El Avenida tendría un 40% del abono de temporada por jugar si hubieran llegado lejos en la Eurocup y si hubieran conseguido meterse en la final de la Liga Femenina, algo habitual en las últimas ediciones del campeonato doméstico. Jugando la final de Liga y Eurocup habría pendientes nueve encuentros.

En los clubes profesionales hay ahora mismo mucha preocupación. Las pérdidas si no se reanuda LaLiga van a afectar drásticamente a todos, rozando según fuentes de LaLiga los 700 millones de euros. La gran mayoría confía en que, de una forma u otra, la competición se pueda reanudar y el impacto sea lo menor posible. Y están, claro, manejando la incógnita de qué hacer con el reembolso, o no, de los abonos de temporada. En los próximos días buscarán una posición global para hacer frente a esta situación y dar una respuesta común de todo el fútbol profesional porque las consideraciones legales no son sencillas y las pérdidas van a ser para todos. Es un supuesto similar al de los seguros: no tienen obligación, en principio, de hacer frente a las repercusiones de una pandemia global como la que vivimos con el coronavirus.

Por tanto, lo de los abonos supone el enésimo dolor de cabeza para los clubes que además del trastorno competitivo tienen que hacer frente a gastos extraordinarios que pueden afectar a sus economías de guerra, en muchos casos. Terminar las competiciones, cuando fuera, evitaría el problema de los abonos. Un contratiempo menos.