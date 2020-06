Cuando el cazador es señalado

Estos días son complicados para todos, y quizás aún más para los cazadores, privados de sentirnos libres por los ahora recién florecidos campos, la primavera es buen momento para realizar otras actividades que a menudo obviamos: censos, planificación de mejoras... Desgraciadamente, por el momento, las circunstancias sólo nos permiten reflexionar. Me gustaría expresar mi humilde opinión acerca de que un gran número de personas nos señalen al colectivo cazador como principal responsable del descenso de las poblaciones cinegéticas, cuando en realidad lo que un cazador responsable hace es proteger y fomentar la biodiversidad.

Desde mi punto de vista, no debería señalarse de forma unánime a las personas que practican la caza, ya que es el único ámbito desde el cual se establecen cupos, unos cupos que son necesarios para mantener un equilibrio. Realmente, el cazador es el primer interesado en que la fauna y la flora, los ecosistemas, sigan el curso óptimo en todos los aspectos. Las causas del declive de algunas especies, por tanto, poseen diversas causas.

Algunos sectores de desarrollo han provocado severos impactos, en ocasiones irrecuperables, sobre el medio, cortando acuíferos naturales, zonas de cría, etc. A esto, además han de añadirse unas prácticas agroganaderas que en ocasiones no fomentan la conservación de especies. La sobre explotación ganadera no permite regenerar la flora a la velocidad adecuada, mientras que las prácticas agrícolas chocan con las necesidades de gestión de las especies. El sistema agrícola actual, desde la mecanización del campo, provoca que los suelos se compacten por la presión de la maquinaria, generando la desaparición del agua superficial, con lo que esto conlleva: suelos áridos y por tanto escasez de agua. No debemos olvidar tampoco el uso de herbicidas e insecticidas, que hacen desaparecer a la mayor parte de insectos, alimento de algunas aves, y que también pueden tener incidencia sobre las capacidades reproductoras de especies esteparias. Otro problema son las recolectas en épocas de cría y cambios en los sistemas de siembra, ya que ha aumentado sustancialmente la siembra de forraje para el ganado, que se siega en verde.

Por otro lado, no podemos olvidar a los predadores; si están descontrolados podemos afrontar graves problemas, como el meloncillo, un predador extendido, muy voraz y poco selectivo. Puede alimentarse de lagartos, culebras, escarabajos... y llegar a comer animales de mayor talla, como un ternero. Mención aparte precisarían las causas de merma de las poblaciones migratorias, como la tórtola.

En definitiva, ni la agricultura, ni la sobre explotación ganadera, ni los predadores entienden de cupos; los cazadores sí. Además, el cambio climático no ayuda. Por ello, a los cazadores, no dejéis que os señalen, sois los mayores protectores de las especies en los ecosistemas. Nadie se va a preocupar más por cómo está el campo que la gente que disfruta en él.