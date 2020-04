¿Correr en la calle? “En España, si te dan la mano le coges el brazo”

La idea que estudia el Ministerio de Sanidad de dejar salir a hacer deporte durante el confinamiento si la crisis sanitaria del coronavirus mejora en las próximas semanas ha sido bien recibida en el mundo deporte salmantino aunque hay dudas de su uso por el resto de la población que practica deporte forma amateur. “Sería positivo y los profesionales del deporte creo que la utilizaríamos de forma correcta pero también es una oportunidad para dar manga ancha al resto de la población y que muchos que habitualmente no hacen deporte tengan una excusa para salir a la calle”, explica Álvaro Benito, preparador físico del Guijuelo.

En esta línea también apunta Juan Carlos Fuentes, entrenador del atleta salmantino Álvaro de Arriba. “Ya se sabe cómo somos en España que si te dan la mano te coges el brazo. Viendo que muchos se buscan un perro para tener una excusa para poder salir no quiero ni imaginarme que harían si pudieran salir a correr con un chándal”, reflexiona.

Dejando la picaresca a un lado, Juan Carlos Fuentes apunta a que sería una ayuda a deportistas profesionales que, desde su punto de vista, ha sido uno de colectivos más afectados con las medidas del confinamiento desde el principio. “Cuando en las primeras semanas todo el mundo podía ir a trabajar ellos no y es que viven de su cuerpo y de estar en forma. De eso comen”, reivindicó.

Benito reconoce que algunos jugadores cuando le consultan ejercicios desde casa le confiesan que les da pena ver algunas zonas donde ‘no hay nadie’ debajo de sus casas y donde podrían hacer un poco de carrera pero no lo hacen por el confinamiento y por ser escrupulosos en el cumplimiento de las normas contra el coronavirus. Eso sí, Benito apunta a que en caso de ser un poco más flexibles sacarían más rendimiento desde el punto de vista profesional poder utilizando instalaciones deportivas de forma individual o en grupos reducidos de varias personas que corriendo en la calle cerca de casa.

La atleta salmantina Gema Martín sería la primera en salir a correr a la calle si se puede pero prefiere ser cauta con esta posible aplicación de esta medida. “No sé por un lado nos están llegando informaciones de que el confinamiento se va a prolongar durante todo el mes de abril y por otro sale el ministro de Sanidad diciendo que lo mismo en unas semanas podremos salir a correr. No sé, pero choca”, indica Gema Martín. Para la salmantina este tipo de debates dejan al deportista profesional en una situación difícil. “Como profesional si eso se produce saldrían a correr y es que tengo unas ganas tremendas pero como ciudadana tengo mi responsabilidad y no sé si beneficiaría a que entre todos pudiéramos vencer al coronavirus que es lo único que me preocupa ahora mismo”, reflexionaba Gema Martín que atendía a este diario justo después de finalizar una de sus sesiones de entrenamiento en su domicilio.

Eso sí, Gema Martín explicó que si la medida por motivos de seguridad se puede llevar a acabo sería también bueno no solo para los deportistas profesionales sino para toda la población. “Si se puede hacer, hay a mucha gente que le vendría bien salir a andar un poco y a hacer algo de deporte”, recalcó. El deporte salmantino ve con muy buenos ojos poder extender su reducido margen de acción para entrenarse durante el parón de las competiciones pero también es responsable con las consecuencias que podría ocasionar si se hace un uso inadecuado de esa excepción de salir a hacer deporte que estudia el Ministerio de Sanidad. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la epidemia.