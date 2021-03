Claroscuros en la ansiada Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado verano anunció una reestructuración de las competiciones para crear una nueva categoría, la Segunda B Pro o Primera RFEF, que será el tercer escalón del fútbol nacional solo por detrás del fútbol profesional que a día de hoy son Primera y Segunda.

La RFEF envolvió esa idea en una Liga con los mejores 36 equipos de Segunda B de esta temporada y los cuatro que bajaran de Segunda para hacer dos grupos de 20 equipos en un campeonato ‘profesional’ con salarios mínimos, cuantiosos ingresos por televisión y demás mejoras para los clubes para dotar a este nuevo campeonato de una profesionalización que no había en la Segunda B tradicional. Esa idea todavía parece lejana y las esperanzas cada vez son menos en ese proyecto.

La Federación ayer deslizó que no tendrá ese carácter profesional como en Primera y en Segunda. “El encuentro del Comité Ejecutivo de la Primera División RFEF celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol ha servido para avanzar en el diseño de la nueva competición, que a partir de la temporada 2021-2022 se erigirá en la más importante de las categorías masculinas no profesionales a nivel nacional”, explicaba la RFEF levantando un gran revuelo y decepción en el mundo del fútbol en Segunda División B ya que con esa etiqueta “categoría masculina no profesional” se oscurecen muchas ilusiones que había puestas en esta Liga. El único equipo salmantino que tiene opciones de estar en la Primera RFEF la próxima campaña es el Unionistas ya que este domingo se jugará el pase directo y de no conseguirlo en la segunda fase tendrá todavía opciones de hacerse con una de las últimas plazas.

La RFEF ha anunciado que en las próximas semanas habrá más detalles de la hasta ahora Liga ‘fantasma’ de la que no se conoce mucho. De momento, ayer la Federación ya quitó el apellido ‘Pro’, de profesional, al nuevo torneo.

No pinta bien.