El Ciudad de Salamanca no saca premio en su visita al colista Camargo (32-29) El equipo de Martín Rechimón fue mejor durante buena parte del encuentro pero se vio superado al final

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:03

El Ciudad de Salamanca vuelve con mal sabor de boca de su visita al Balonmano Camargo puesto que después de hacer méritos para hacerse con la victoria durante casi 45 minutos, en el último cuarto de hora vio cómo se le escapaba la posibilidad y terminaba perdiendo por 32-29. Los 13 goles de Sergio Nicolás, casi la mitad de los de todo el equipo charro, no sirvieron después de verse superados en el tramo final del encuentro.

En la primera mitad sólo hubo un equipo en el parquet del pabellón Juan Herrera y fue el de Martín Rechimón, que dominó por 11-14 después de haber tenido rentas de hasta 5 goles.

Todavía llegó a dominar en la reanudación por un claro 12-16, pero a partir de ahí el colista empezó a creer en sus opciones y fue poco a poco recortando su desventaja hasta empatar a 20 en el minuto 43.

Con 28-28, todo se decidió en un suspiro: los salmantinos desperdiciaron un lanzamiento de 7 metros y enseguida llegaron dos goles de los locales que decidieron el choque. La celebración final del Camargo dejó muy clara la importancia del duelo, en el que el BM Salamanca se quedó sin premio.