Cierre a unos entrenos de alto nivel para la Media Maratón Ciudad de Salamanca

La Media Maratón Ciudad de Salamanca echó este sábado el cierre a los entrenamientos para la prueba del próximo domingo, que se han prolongado durante seis semanas. Con la coordinación de Sonia y Tate, distintos atletas y técnicos han ido mostrando sus conocimientos a decenas de participantes para que lleguen a la cita en el mejor estado posible.

“Empezamos hablando de lo que es el pie para el corredor, después técnica de carrera y los últimos han sido entrenamientos específicos. Nosotros y los invitados damos consejos y se contesta a las preguntas que nos hacen para afrontar las últimas semanas previas a la carrera. En principio, las sesiones están destinadas a gente que por primera vez va a hacer una media maratón, pero también han venido atletas muy preparados a los que les gusta aprender. Son 21 kilómetros y la gente tiene que ir bien preparada. No puedes ponerte si no has entrenado tres o cuatro días a la semana con al menos una tirada larga”, señala Tate.

Óscar y Miguel, miembros del Comité de Organización de la Media Maratón fueron los encargados de finalizar estas atractivas sesiones, a las que en algunos casos han acudido 70 corredores en la mañana de los sábados.

Tate mostró su agradecimiento a todos los invitados que han pasado por los entrenamientos: Dani, Gema Martín, Juan Carlos Fuentes, Jorge Nieto, Verónica Sánchez, Rafa Iglesias, Óscar y Miguel.