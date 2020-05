Catanha: “Mi primera casa, que se la compré a mi madre, fue con el dinero de la UDS”

Henrique Guedes da Silva, (Recife, Brasil, 48 años), más conocido como Catanha, fue un delantero que triunfó en el fútbol español en el Málaga y el Celta pero antes de eso utilizó Salamanca para aterrizar en España y para darse a conocer. Estuvo en la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 1996-1997 con 24 años y fue el preludio de convertirse en uno de los nueves de moda del panorama nacional en los 90. Solo marcó un gol pero lo hizo en Vitoria ante el Alavés en el partido del ascenso a Primera División. El brasileño que ahora reside en Estepona (Málaga) atiende a LA GACETA haciendo un alto en su formación on line en el curso de entrenadores de máximo nivel de la RFEF. El curso de la Federación con 20 alumnos tiene un plantel de exjugadores de mucha calidad ya que a Catanha le acompañan Eto’o, Fernando Torres o Arbeloa, entre otros.

–¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Unión Deportiva Salamanca?

–Muy buenos. Recuerdo que éramos un vestuario muy bueno y el trato de la directiva y de la afición siempre fue muy positivo desde el primer día que llegué a la ciudad. Fue una temporada espectacular la que viví en Salamanca nada más llegar a España y encima conseguimos el ascenso. Después, al verano siguiente me fui al Leganés y después acabé en el Málaga, Celta y demás.

–No tuvo suerte con las lesiones en su año que estuvo en la capital salmantina...

–No, cuando llegué era de la mano de Alvés y tanto él como la ciudad me recibieron muy bien y comencé bien en pretemporada y el inicio, pero me lesioné en un pie y me perdí muchos partidos. Fue una pena, me hubiera gustado jugar mucho más allí.

–¿Qué UDS se encontró cuando llegó en 1996?

–Todos remaban en la misma dirección. Había muchos portugueses y se hablaba mucho de ello, pero en realidad daba igual ya que en ese equipo nos llevábamos genial y todos estábamos muy unidos. Jugábamos muy bien al fútbol. Eso sí que lo recuerdo muy bien.