Melchor Herráez, Jesús Manuel Hernández y Santiago del Bosque. TEL

Una marcha urbana solidaria se suma a la carrera El jamón veloz de Guijuelo

Tendrá lugar el 23 de noviembre y recaudará fondos para la AECC en recuerdo y homenaje de Gema Merino Zurdo

TEL

Guijuelo

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Guijuelo acogerá el 23 de noviembre la décimo tercera edición de la carrera El jamón veloz, que además de un recorrido urbano de 4 kilómetros para los adultos, contará este año por primera vez una marcha solidaria de dos kilómetros por el mismo recorrido urbano. Se recaudarán fondos para la AECC en homenaje de Gema Merino Zurdo, que formó parte del club de atletismo de Guijuelo, grupo oranizador de la prueba junto al Ayuntamiento.

Primero correrán las categorías más jóvenes con salida desde las 11:00 para comenzar después los adultos a partir de las 12:00. El recorrido urbano tendrá dos kilómetros y darán dos vueltas. Los marchadores saldrán una vez que los atletas hayan realizado la primera vuelta de la carrera.

Hay un dorsal cero, que tendrá un coste de cinco euros, al igual que la marcha. Todos los participantes podrán disfrutar también de un chocolate.

