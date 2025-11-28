Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la San Silvestre Universitaria del año pasado. ARCHIVO

Cortes de tráfico de este sábado 29 noviembre con motivo de la San Silvestre Universitaria

La prueba está programada para las 17:00 horas y a las 16:30 se dará la salida a la marcha popular

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25

La celebración de la X edición de la Carrera y Marcha San Silvestre Universitaria UPSA 2025 provocará diversos cortes y desvíos de tráfico durante este sábado 29 de noviembre

La marcha popular comenzará a las 16:30 horas y provocará cortes de tráfico durante su recorrido. Comenzará en la calle Henry Collet (frente a la Facultad de Comunicación), y se verán afectadas la calle José de Lamano Beneite, glorieta Francisco López Villalobos, avenida del Doctor Ramos del Manzano y la calle Manuel Ramos Andrade.

A las 17:00 horas comenzará la prueba competitiva, que discurrirá por las calles Henry Collet, José de Lamano Beneite, glorieta Francisco López Villalobos, puente de la Universidad, avenida José Núñez Larraz, avenida del Padre Ignacio Ellacuria, carril bici situado de Salas Bajas, puente Sánchez Fabrés, paseo del Progreso, Puente Romano, paseo de San Gregorio, calle Palma, plaza Donados, calle Rabanal, calle Carniceros, calle Cañizal, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza San Isidro, calle Libreros, calle Veracruz, calle Tentenecio, y calle Ribera del Puente

