Bea Caldera y Carmen Goenaga, durante la semifinal en Acapulco. PREMIER PADEL
PÁDEL

Carmen Goenaga y Bea Caldera cierran el año con una gran actuación en Acapulco

La salmantina y la pucelana vendieron muy cara su derrota en semifinales contra Gemma Triay y Delfi Brea

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:20

Hubo que esperar hasta la madrugada del domingo para conocer resultado de una de las semifinales del Major de Acapulco, porque duro dos horas y cuarto, después de que Carmen Goenaga y Bea Caldera dieran lo mejor de sí frente a Gemma Triay y Delfi Brea, la mejor pareja del año, para intentar alcanzar el partido por el título en México. 7-6, 2-6 y 6-3 fue el marcador de un apasionante duelo.

La salmantina y la pucelana firmaron en Acapulco su segunda mejor actuación de la campaña, solamente superada por el subcampeonato que lograron el pasado mes de junio en Burdeos, pero sin embargo ahora en un torneo de mucha mayor categoría.

Finalmente fueron Triay y Brea las que lograron el pase a la final, prevista para la última hora del domingo -en España- frente a Bea González y Claudia Fernández.

Goenaga y Caldera ni mucho menos se vinieron abajo tras el 3-0 con el que comenzó el duelo, logrando un break y salvando dos bolas de set en contra para provocar el tie-break. Pero lo ganó la mejor pareja del año.

En el segundo parcial devolvieron el 0-3 y con un nuevo break se llevaron con autoridad el set: 2-6, con una Carmen Goenaga que brillaba con golpes espectaculares.

Hasta seis roturas de servicio hubo en el set definitivo, aunque Gemma Triay y Delfi Brea lograron el que les iba a dar la victoria final gracias al 6-3 del tercero.

A pesar de la derrota y de no poder alcanzarlas Finales de Premier Padel en Barcelona, Carmen Goenaga y Bea Caldera terminan la temporada con la satisfacción de haber protagonizado juntas grandes momentos.

