Carmen Álvarez: “Mi objetivo a corto plazo es ganar la Eurocopa, la veo factible”

Entre el mes de junio pasado y el actual a Carmen Álvarez (Ciudad Rodrigo, 2003) el fútbol le ha hecho crecer a marchas forzadas: debutar con gol en la Primera Iberdrola con la camiseta del Atlético de Madrid, convertirse acto seguido en jugadora del primer equipo de pleno derecho, salir cedida al Eibar para pelear por no descender en invierno y, ahora, su primer gran torneo internacional: la Eurocopa sub19 de la República Checa (que comienza este lunes) con el ‘9’ a la espalda. “Han pasado muchas cosas este tiempo”, reconoce la goleadora mirobrigense.

–Está en la República Checa con España, ¿le ha dado tiempo a asimilarlo, que le han pasado muchas cosas en tan solo un año?

–¡Sí! El balance de todo este tiempo no puede ser más positivo. Es muy bueno. El Atleti me dio la oportunidad de hacerme profesional, de subir a su primer equipo y luego la temporada ha sido la que ha sido, pero me ha dado para crecer con la salida al Eibar.

–Cumplido este año, ¿qué sueños tiene en mente por cumplir?

–Muchos [ríe]; pero, vamos, a corto plazo lo tengo bien claro: ganar la Eurocopa sub19 con España.

–Ganar sería la guinda a este año de ‘locura’ que ha vivido. A quién se lo dedicaría.

–Pues a toda la gente que ha confiado en mí. Al Salamanca FF que me dio la oportunidad de fichar por el Atlético y que acaba de cumplir 10 años y me perdí la fiesta por estar aquí, o a María (Caamaño) que siempre que puedo la voy a ver, pero hace tiempo que no puedo y me da mucha alegría verla cómo avanza por Instagram.

