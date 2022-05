Carlo Ancelotti, antes de jugarse la Champions: “La historia de este club nos ha empujado a la final”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que la preocupación previa a la final de Champions se “combate” cuando ver “la cara de los jugadores” y recupera la tranquilidad antes de enfrentarse este sábado al Liverpool (21 horas) en el Stade de France.

“He vivido este año con naturalidad como vivo este partido que es un gran éxito para nosotros. Sabemos la historia y exigencia de este club, pero lo hemos hecho muy bien, ha sido una buena temporada y estamos muy cerca de lograr lo máximo. El ambiente está bien, estamos tranquilos y este equipo maneja muy bien este tipo de partidos. Los veteranos ayudan a los jóvenes a tener un ambiente muy bueno, muy tranquilo y mucha confianza”, apuntó el italiano en la rueda de prensa previa al choque.

“Hemos merecido llegar a la final por la calidad, eso es lo primero, y después el talento no es suficiente. Hay que intentar juntar todo y eso sí te permite seguir adelante si hay compromiso como hemos tenido este año. Y después, la historia de este club nos ha empujado a la final. ¿Ganarla? La tenemos que merecer mañana”, comentó Ancelotti.

El de Reggiolo aseguró que ha disfrutado “mucho” este “periodo” en Madrid. “Tanto por el club, como por los jugadores yo sigo disfrutando. El día de hoy estoy muy contento, muy tranquilo y mañana lo sé que llegará un poco de preocupación por la noche, pero la preocupación se combate con la cara de los jugadores, que me da mucha confianza”, afirmó con rotundidad.

Preguntado por el cambio de hace una temporada, cuando estaba dirigiendo al Everton, Ancelotti fue claro. “Es un vértigo, sí, lo he pensado muchas veces. El año pasado en este tiempo justo me llamó por teléfono José Ángel y el presidente. Veremos qué pasa mañana, pero cada partido tiene su historia, su estrategia y su motivación”.

“Quizá haya menos preocupación que en 2014 porque en Lisboa -esa final- era para todo el madridismo la llave de todo este éxito en los últimos años (...) A veces tú sueñas pero esto no lo puedes controlar. Tengo buena memoria de todo, estas finales son un poco raras, pero pienso que la final que mejor jugué fue en 2005, contra el Liverpool, y la he perdido”, recordó.

“No les diré a mis jugadores que juguemos mal, pero si hay que estar preparados para todo. Hemos tenido tiempo de prepararla y llegamos bien en este momento. Daremos lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que será suficiente para ganarla. Sacar lo mejor lo vamos a sacar, pero no sé si será suficiente porque en el fútbol hay algo que no se puede controlar. La previa siempre tiene el mismo sabor y es algo que hay que disfrutar sin pensar en lo que puede pasar”, añadió Ancelotti.

“Tenemos que plantear un partido donde enseñemos nuestras virtudes y nuestra calidad. Lo que hemos mostrado durante la temporada, con mucho compromiso, se tiene que mostrar también este sábado. Los jugadores que han entrado han dado la cara siempre y han marcado la diferencia. El Liverpool planteará un equipo intenso, con mucha calidad individual y juego vertical. Quien muestre más su calidad al final ganará el partido”, aseguró el italiano.

En otras cuestiones, Ancelotti dijo que “lo que ha cambiado” de Benzema “desde su primera etapa es que ahora tiene más personalidad, más liderazgo dentro y fuera del campo”. “Lo que no ha cambiado es su calidad y que sigue jugando a tope con su humildad”, comentó el técnico merengue, que no pudo valorar el estado del césped después de las críticas de su homólogo Jurgen Klopp. “No lo hemos probado todavía”.

Y sobre los lesionados del Liverpool también fue claro. “Si el jugador tiene lesión no puede jugar, pero si los del Liverpool juegan es que no están lesionados. Esto no afectará a la final, es el último partido de la temporada y lo darán todo. Esto no afectará al éxito del partido”, manifestó.

Por último, dado su pasado ‘toffee’, el técnico italiano fue preguntado si cree que la otra parte de Liverpool irá con él este sábado. “Los aficionados del Everton, por la rivalidad en Merseyside, estarán con nosotros. Tengo buenos recuerdos de mi tiempo en Liverpool, en la parte azul, y estoy seguro de que me apoyarán mañana”, finalizó Ancelotti.