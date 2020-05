Borja López, ¿el siguiente en abandonar el Helmántico? "No tengo oferta"

La temporada de Borja López en el Salamanca no ha pasado desapercibida para otros clubes tanto de Segunda B como de Segunda División. El central catalán ha sido uno de los futbolistas más regulares del conjunto salmantino y este curso se suma a las buenas campañas que venía haciendo en el Cornellá. Durante la temporada incluso equipos de Segunda División se interesaron por su futuro pero ahora esas dinámicas están paradas ya que en la división de plata todavía tienen que acabar la competición en los próximos meses.

El futbolista acaba contrato en junio y el Salamanca desde hace meses se había marcado el objetivo de renovarle para la próxima campaña antes de que pasara toda la crisis del coronavirus. Ahora, la idea sigue siendo la misma pero en el club salmantino son conscientes de que el futbolista se ha revalorizado tras su buena campaña: "No me han dicho nada. Si quieren que renueve estamos en contacto y será algo que tenemos que hablar pero de momento no ha habido nada. Tendremos que hablarlo", afirma el central catalán a LA GACETA.

El central ha jugado 26 partidos de Liga de titular de los 28 que ha disputado el Salamanca y es que ha sido un fijo en el once con cualquiera de los entrenadores que se han hecho con los mandos del equipo. Y marcó un gol de cabeza clave en la victoria del Salamanca en su visita al Real Unión de Irún.