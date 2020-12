Benzema enseña los galones del Real Madrid (2-0)

El croata gobernó el centro campo a su gusto, cuajó una actuación memorable y de sus botas nació el 1-0 tras un robo que confirmaba la ambición del 13 veces campeón de Europa. Los blancos no fallaron ante esta ‘descafeinada’ final, demostrando que cuando tienen que dar el do de pecho, lo dan, sacando los galones que le hacen reinar en Europa. Esta película ya la había visto muchas el Real Madrid.

El marcador no se movió, ni en Valdebebas, ni en Milán, pese a que la producción de los madridistas no se detuvo. Esa fue la mejor lectura del partido del Real Madrid, que no especuló con el marcador, jugó con valentía y no dio pie a un posible susto en el tramo final. Al revés, fue Lucas Vázquez quien la puso en el poste a pocos minutos para el 90’.

El vigente campeón de Liga estará en la cita de octavos y lo hará -por primera vez desde que Zidane es su entrenador- como primero de grupo. Un premio que llegó este miércoles y que evite de golpe a rivales como Bayern, Manchester City o Liverpool. Un buen premio para ganar confianza antes de retomar la ‘Champions’ en febrero de 2021.