Batalla campal entre ultras antes del partido entre el Racing y el Málaga

La delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, ha señalado a la misma emisora que el Racing-Málaga no estaba calificado como partido de “algo riesgo”, pero tras lo ocurrido se va a reforzar la seguridad y se van a intensificar los controles de acceso al estadio, con lo que “van a pagar justos por pecadores” .

El enfrentamiento entre hinchas de uno y otro conjunto se ha producido sobre las once de la mañana en la zona de los Jardines de Piquío , próxima a los campos de sport del Sardinero, donde se celebrará el partido.

Grupos de aficionados radicales del Real Racing de Santander y del Málaga Club de Fútbol han quedado este sábado para pegarse en la zona de los Jardines de Piquío de la capital cántabra, donde se han citado alrededor de 50 personas que han protagonizado una “batalla campal”, previa al encuentro que disputarán ambos equipos por la tarde, y que no estaba calificado como de “alto riesgo”.

Por ahora, no hay detenidos por estos sucesos, que el Racing ha condenado a través de su cuenta en Twitter, publicando el siguiente mensaje: “El Real Racing Club condena los actos violentos ocurridos esta mañana en Piquío, estos hechos no representan ni al racinguismo ni a la afición del fútbol español. La violencia no tiene cabida en Los Campos de Sport de El Sardinero #RacingMálaga”.

También lo ha hecho la delegada del Gobierno tras un enfrentamiento “organizado y premeditado”: “No me cabe en la cabeza que personas queden para pegarse entre sí”, ha admitido, a la par que en otra entrevista radiofónica se ha confesado “cabreada” y “asustada”. “No me lo creo”, ha insistido.

Ha sido en la Cadena Ser, a la que ha indicado que la pelea ha durado poco tiempo gracias a la rápida intervención policial, apenas “un minuto”, según ha señalado, y tras indicar que se va investigar lo sucedido y a revisar cámaras de seguridad, se ha mostrado convencida de que “en breve” habrá arrestos por estos hechos, como sucedió con el enfrentamiento entre racinguistas y ovetenses.

A través de un comunicado, Quiñones ha condenado las “imágenes lamentables protagonizadas por quienes se consideran aficionados deportivos cuando lo que hacen no representa ni al fútbol ni al deporte, sino de la violencia gratuita y que empaña la imagen de los verdaderos aficionados”.