El Perfumerías Avenida tiene nueva máxima anotadora histórica: parecía que nadie iba a poder superar los 3.351 puntos con los que Amaya Valdemoro se marchó hace ya veinte años, pero Silvia Domínguez, dos partidos después de alcanzar los 500 encuentros vistiendo la camiseta perfumera, alcanzó los 3.358 en el duelo frente al Ciudad de La Laguna gracias a los 12 que sumó con sus cuatro triples convertidos en cuatro intentos.

Las cifras de Amaya Valdemoro en sus cinco temporadas en Salamanca, repartidas en dos etapas, fueron brutales: llegó a esos 3.351 puntos en solo 166 partidos, con un promedio de 20.1 por encuentro. Los de 3.358 de la actual capitana han llegado en 502 duelos.

La histórica alero madrileña se congratulaba de que si había tenido que perder su récord hubiera sido a manos de Silvia: “Quién mejor que ella para que lo batiera. Es la cara del club, la capitana, quedándose en Salamanca renunciando a ofertas importantes. Olé por ella, por todo lo que representa y porque además es muy buena persona”. Y sabe de lo que habla porque fueron muchos años compañeras en la selección.

En su undécima temporada en el Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez no para de batir registros. En Zaragoza, hace unos días, alcanzó la cifra del medio millar de encuentros disputados con las salmantinas y desde el sábado ya es la máxima anotadora de la historia, teniendo que esperar a ver en qué cantidad deja su casillero cuando deje Salamanca, quién sabe cuando.

Los 3.358 puntos que lleva la capitana hasta el momento se reparten de la siguiente forma: 2.013 en la Liga Femenina, 166 en la Copa de la Reina, 80 en la Supercopa de España, 133 en la Eurocup, y 966 en la Euroliga.

Silvia toma así el relevo de una Amaya Valdemoro que recuerda con mucho cariño aquellos tiempos: “Estuve seis años (el primero en la segunda categoría, logrando el ascenso) y me considero una parte súper importante del club. Ayudé a subir a la máxima categoría y allí crecí como jugadora. Cuando me fui a Valencia los proyectos en Salamanca no eran los de después. Cuando me enfrenté al Avenida había mucha rivalidad y me dieron mucha caña, pero yo jamás podré decir una mala palabra de Salamanca”.

Mientras que el tope de Silvia Domínguez son los 27 puntos que logró en la final de la Copa de la Reina de la temporada 2016/17, para ganar 80-76 al anfitrión Spar Girona y conquistar su ansiado primer trofeo copero con el Avenida, Amaya Valdemoro coleccionó hasta cinco encuentros en los que pasó de los 40 puntos: su tope fueron los 49 de una semifinal liguera frente al Ensino en la campaña 1998/99 y para el recuerdo quedarán también los 43 que metió en la histórica noche en La Alamedilla frente al Canoe en otra semifinal (117-113). La madrileña no se quita méritos, pero reconoce que ayudaba a aquellas ‘burradas’ la forma de jugar del equipo: “Son muchos puntos, pero hay que tener en cuenta el contexto. El baloncesto era bastante defensivo y nosotras con Jorge Méndez y José Ignacio jugábamos al ataque y teníamos gente muy anotadora, como Brandy Reed, las hermanas Juanes, Emma Bezos, Elisa Aguilar, Anna Montañana...”.

De leyenda a leyenda, otro registro batido por Silvia Domínguez.