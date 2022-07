Una informática políglota enganchada a Camilo, una de las estrellas del nuevo Avenida

Jovana ‘Yoyo’ Nogic (Belgrado, 1997) fue una de las primeras jugadoras que anunció el Perfumerías Avenida para su proyecto 2022/23 y en un encuentro en la cuenta de Twitch del club demostró que es mucho más que una jugadora de baloncesto. Es licenciada en Informática y habla cinco idiomas con fluidez: serbio, portugués, inglés, francés y español. El idioma no va a ser ningún problema para su adaptación a Salamanca porque lo habla perfectamente, después de haber pasado los últimos tres años en nuestro país y de haber estado en Portugal desde los 2 hasta los 17 años por el trabajo de su padre, entrenador de baloncesto con una larga trayectoria en el Benfica.

Pero no se quedan ahí las cualidades de la serbia, de nacimiento y por corazón: cuando tiene tiempo libre, algo que en el Avenida seguramente disminuya, le gusta leer, hacer sudokus y dibujar, además de otros deportes. “Cuando quiero dejar un poco el baloncesto me gusta jugar al voley o al fútbol, pero no de manera competitiva”, asegura.

Y ya hace planes para su etapa en Salamanca, cuando sea posible: “Si hace buen tiempo, salir a tomar el sol y un café, con un buen libro y gente alrededor”.

Otra de sus pasiones es la música. Defiende la de su país natal, aunque también suele escuchar la portuguesa, y se desmarca con su artista favorito actualmente: “Me he enganchado mucho a Camilo”. Seguramente sea por la buena energía que transmite el cantante colombiano, algo con lo que se identifica mucho.

Y para completar la colección de aficiones que tiene, no podía faltar la cocina y reconoce ser de buen comer y aficionada a la gastronomía española: “Me gusta mucho cocinar, intenté hacer una dieta vegana, pero solo me duró unos meses”.

Lo de jugar por primera vez en un grande no le asusta, todo lo contrario, y es que como buena serbia, demuestra tener carácter: “No me da miedo la presión. Al revés, tengo ganas de empezar a formar parte de un equipo que puede lograr cosas grandes. Sé que con Íñiguez y este grupo de compañeras los entrenamientos van a ser duros y de calidad, y eso me va a servir para mejorar”.

Simpatía y ambición no le faltan. Y en el Avenida encontrará el mejor lugar para seguir creciendo, que es uno de sus objetivos.