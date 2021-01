El Aquimisa Carbajosa ha caído derrotado por un claro 75-45 frente al Enerdrink UDEA Algeciras DAM en un partido en el que los salmantinos no pudieron cumplir, casi desde el inicio, con el objetivo de competir en todo momento que se habían marcado para el desplazamiento. Con este resultado, el cuadro salmantino termina la primera vuelta de la competición con un balance de 6 triunfos y 7 derrotas. El Aquimisa ha pagado su mal día en los lanzamientos (ninguno de sus jugadores ha logrado llegar a 10 puntos) y también su inferioridad en el rebote.

Después del largo desplazamiento hasta Algeciras, a pesar de que al hacerlo el viernes la expedición no se había encontrado con problemas por el mal tiempo en la carretera, el Aquimisa intentó aguantar dentro del partido y lo consiguió en el primer cuarto, que terminó 6 puntos abajo a pesar de que empezaban los fallos en el tiro. A los problemas se les sumaron los balones perdidos y mediado el segundo cuarto la renta de los andaluces se movía en torno a los 12 puntos, los mismos con los que se llegó al descanso.

No se quería rendir todavía el cuadro charro y en el ecuador del tercer cuarto la desventaja seguía moviéndose en esos números, por lo que a pesar de que no era el mejor día todavía había opciones de poder complicar la vida a un Algeciras que aprovechaba las facilidades para entrar a los últimos 10 minutos mandando 53-38. Las posibilidades de volver al encuentro acabaron con el parcial de 12-0 que lograron los gaditanos, que rompió Carlos Hidalgo con una penetración, aunque los andaluces ya no frenaron y acabaron con 30 puntos de ventaja.