Triunfo del Avenida en un partido sin historia ante un diezmado colista (81-42)

El Perfumerías Avenida sumó en Würzburg frente a un diezmado Tenerife, el colista de la Liga Femenina, la victoria que le hacía falta para ser cabeza de serie en la próxima Copa de la Reina de Zaragoza. Fue contundente, por 39 puntos de diferencia, pero no podía ser de otra manera porque si cualquier parecido entre ambos equipos es habitualmente mínimo, en las circunstancias que llegaron las canarias a Salamanca para intentar disputar el choque, mucho menor todavía.

Un partido que no tendría que disputarse en tales condiciones. Al Avenida le faltaban dos jugadoras por obligación, Reisingerova y Silvia Domínguez (que en caso de haber sido decisivo sí que habría estado), pero el Tenerife se presentó en Würzburg con solo cinco componentes del primer equipo y tres canteranas. Los problemas económicos habituales del cuadro canario –que permite la Federación Española porque no es la primera vez- han hecho que cuatro jugadoras abandonaran su disciplina en semanas anteriores y que varias más, por los impagos, estén decidiendo no actuar en los encuentros. Y así, con esa desigual en condiciones, se jugó. Al equipo de Roberto Íñiguez le sirvió para poco más que entrenar algunas acciones pensando en los próximos compromisos, a la vez que evitaba sustos ante el viaje de hoy mismo para jugar mañana en La Seu d’Urgell.

Ya el primer cuarto finalizó con un claro 25-9, porque las jugadoras tinerfeñas tampoco podrían emplearse a fondo en defensa por el peligro de las personales y quedarse más en cuadro todavía. Y eso que la concentración tampoco era máxima, con pérdidas y fallos bajo el aro que están castigando demasiado esta temporada.

Un claro ejemplo fue una bandeja fallada por Crvendakic totalmente sola, aunque apareció Onyenwere por detrás para sumar dos puntos. Gulbe o Nogic tampoco se mostraban acertadas en varias acciones. La verdad es que sobre la pista había muy poco que ver. Los árbitros tardaron en castigar de igual manera la intensidad den uno y otro bando para tratar de evitar que la sangría fuera mayor de la cuenta (y después volvieron a las andadas) y Crvendakic, con muy poco, tenía que irse al banco en el minuto 16 ya con tres faltas. Carleton, con un triple –el Avenida no tuvo problemas para encontrar buenas posiciones circulando bien el balón tanto frente a la defensa en zona como la individual de las visitantes- ponía el cierre a la primera mitad con el 40-18 antes de que en la última jugada, diseñada en la pizarra de Íñiguez, Nogic ni la interpretara ni la finalizara bien para impedir sumar 2 nuevos puntos al casillero salmantino.

Solo habían pasado 14 segundos del tercer periodo y Crvendakic era castigada con su cuarta personal, sin que la serbia se lo creyera. Poco después Carleton ponía el +25, la máxima renta hasta entonces, después de que le dejaran tirar completamente sola en tres ocasiones desde más allá del 6,75. El choque se había convertido en un intercambio de triples, o al menos intentos, y todo el mundo quería sumarse a la fiesta. Con esos mismos 25 puntos a favor de las salmantinas se llegó al minuto 30.

Fasoula, seguramente la jugadora con más concentración sobre la pista, iba sumando puntos a su cuenta personal mientras se encargaba de defender a James, que no rehuía la batalla a pesar del sobre esfuerzo. La renta perfumera pasaba ya de los 30 puntos y la mayor celebración de la noche llegó con la entrada a pista de la canterana Vera García cuando quedaban algo más de tres minutos.

Lo mejor fue que no hubo que gastar demasiadas fuerzas ante el palizón de viaje y el duro compromiso que espera este viernes en La Seu.