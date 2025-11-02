Un triple en la última jugada impide la victoria del Recoletas Salud Carbajosa

La Gaceta Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Recoletas Salud Carbajosa encajó una dolorosa derrota en su visita a Solares (76-74), encajando un triple en los últimos segundos para romper la ventaja con la que el equipo salmantino llegó al último minuto. En un encuentro con alternativas para los dos equipos, la victoria se quedó en Cantabria y Recoletas no pudo sumar su tercer triunfo consecutivo.

El partido arrancó con ventajas para Recoletas gracias al acierto de Ababacar Dieye y Norman Domingos, aunque el equipo local comenzó a controlar el rebote y a base de elegir de forma óptima sus lanzamientos consiguió dar la vuelta al marcador para ponerse por delante mediado el primer cuarto (11-7). A partir de ese momento, ambos equipos entraron en una dinámica de intercambiar canastas, lo que llevó a alternativas en el marcador. Hasta que el dúo Babs-Jordan se hizo fuerte en ataque para llevar el 13-18 a falta de dos minutos para el final del primer cuarto, lo que obligó al técnico local a pedir tiempo muerto.

Con 16-20 arrancó el segundo periodo y en apenas un minuto CB Solares igualaba el marcador. Ramírez anotó su primer triple para poner de nuevo en ventaja al equipo dirigido por Manuel A. Rodríguez, que dio entrada a pista a Jorge Morán para disputar sus primeros minutos de la temporada, tras recuperarse de su lesión.

Como era de esperar, Solares mantuvo su habitual defensa, llevando los partidos a anotaciones muy bajas. El claro ejemplo fue el segundo cuarto, que se llevó el equipo local por 16-12 para llegar al descanso con 32-32 y solo seis jugadores de Recoletas con puntos: el quinteto inicial más Dinis.

Solares puso la directa en el inicio del tercer cuarto, en el que consiguió un parcial de 11-5 para ponerse 43-37 en el marcador, su mayor ventaja en el partido (+6). Recoletas no tenía su día en el tiro (10/30 en tiros de 2; 3/13 en triples y 10/15 en tiros libres) lo que ponía en bandeja el triunfo parcial del equipo local. Sin embargo, Babs y Eka salieron al rescate de Recoletas para conseguir el empate a 47 a falta de 3 minutos para el final de este tercer periodo.

Con 55-55 arrancó el último y decisivo cuarto. No pudo comenzar mejor para Recoletas, que anotó un parcial de 0-4 en apenas minuto y medio. Esa ventaja la fue administrando hasta mediado el último cuarto, cuando Solares volvió a tomar las riendas del partido (64-63). Norman y Jordan se cargaron de faltas y además, en ambos casos, tras sendas faltas en ataque, lo que limitaba aún más las opciones de Recoletas. Manuel A. Rodríguez se vio obligado a pedir tiempo muerto, ya que Solares se marchaba 69-65 a falta de 3:48 para el final del partido. La reacción fue inmediata. Asistencia de Jordan para Eka, que anotaba un triple para poner al equipo a un punto de Solares (69-68). Fue el revulsivo para llegar con ventaja al último y decisivo minuto, en el que otra falta en ataque, de Dinis, muy discutida, volvió a penalizar a Recoletas. Para colmo, un triple de Solares en los últimos segundos hizo que la victoria se quedara en casa, pese a haber hecho méritos para conquistar un nuevo triunfo.