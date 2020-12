Kate Lou Samuelson, o Lou, como le gusta que le llamen, está confirmando en el Perfumerías Avenida todo lo que apuntó en sus etapas en el instituto y en la universidad en Estados Unidos, y ya acumula dos designaciones semanales como jugadora más valiosa de la Liga Femenina. La última, este fin de semana tras completar frente al Spar Girona un partido de escándalo: 22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 4 faltas recibidas para alcanzar un +32 de valoración.

“Me siento muy feliz y cómoda jugando en el Perfumerías Avenida. El equipo está invicto y todo va perfecto”, señalaba aprovechando uno de los días de descanso que les ha dado Roberto Íñiguez. Cuando puede, a Lou le encanta disfrutar de Salamanca, dentro de las limitaciones, junto a su hermana Karlie. En Salamanca han vuelto a vivir juntas, como hacían en California, y está siendo una experiencia muy gratificante para ambas.

La pequeña (tiene 23 años) de las tres hermanas que jugaron al baloncesto por la influencia de su padre, cree que todavía no hemos visto su mejor versión: “No lo creo. Aquí todavía puedo aprender y seguir mejorando a medida que avance la temporada. Estoy aquí para contribuir en la medida que pueda a que al equipo le vayan bien las cosas”.

En Salamanca ha recuperado la sonrisa, aunque la verdad es que intenta mantenerla hasta en los malos momentos. Tras ser una de las sensaciones de la NCAA y ser elegida en la cuarta posición del ‘draft’, ni en la WNBA ni en su primera experiencia internacional el año pasado en Francia le salieron bien las cosas. Si este verano jugando al ‘4’ con las Dallas Wings no pudo demostrar todo su talento, en el Avenida lo hace cada día: “Me siento bastante cómoda en esa posición y las cosas están saliendo bien, pero la verdad es que no me importa mucho dónde jugar”.

De momento, al equipo charro no le pueden ir mejor las cosas y Lou Samuelson cree que pueden ser ambiciosas: “La clave va a estar en que seamos capaces de mantener la concentración día a día. Si es así, todavía tenemos margen de mejora y creo que podremos realizar una gran temporada”.