Salamanca tendrá un equipo en la tercera categoría del baloncesto nacional. El CB Tormes salva los requisitos económicos

El CB Tormes saldrá a competir en LEB Plata la próxima temporada. El conjunto salmantino ya ha mandado la documentación y ha abonado en el Federación Española de Baloncesto (FEB) lo necesario para poder jugar en la tercera categoría del baloncesto nacional el próximo curso. El CB Tormes tenía hasta el 1 de julio para presentar un aval de 54.000 euros y pagar los 17.000 euros en concepto de inscripción en la categoría, pero ya lo ha solventado sin la necesidad de encontrar un segundo patrocinador. La Antigua será el principal patrocinador tras elevar su aportación, mientras que el resto del dinero necesario ha llegado de la campaña 50x1.000 en la que se pedía a las empresas salmantina que colaboraran con 1.000 euros. En esta acción han conseguido apoyos por un total de 28.000 euros.

De todos modos, la directiva del CB Tormes sigue buscando apoyos que ayuden a lo largo de la temporada. El club anunciaba días atrás que estaba negociando con una empresa salmantina para que fuera copatrocinadora del proyecto. No se ha cerrado el acuerdo, pero se trabaja para colaborar más adelante.

El club salmantino, que está muy agradecido por el apoyo recibido en todos los sectores, también valora positivamente la campaña de abonados. Ya hay 300 seguidores con carné y eso que hasta ayer no se sabía si el club podría competir en LEB Plata. Hay que recordar que la cifra máxima del club llegó en 2018, también en LEB Plata, cuando se consiguieron 500 abonados cuando el equipo salmantino estuvo vinculado al Fuenlabrada de ACB. Lo que no se producirá será el convenio con el CD Carbajosa y es que las negociaciones no han dado sus frutos. Aunque las relaciones entre ambos son cordiales, las posturas de unos y otros no van por el mismo camino. El CD Carbajosa, tras su descenso el curso pasado de LEB Plata a EBA, finalmente competirá en Primera Nacional. En cuanto a la configuración de la plantilla y la planificación de la temporada todavía es pronto y es que hay que recordar que la LEB 2022-2023 dará comienzo el próximo 10 de octubre, según as bases de competición de la Federación Española de Baloncesto.