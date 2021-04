Roberto Íñiguez tras la derrota del Avenida en la Euroliga: “Le pido a la gente que nos dé un empujón y nos ayude más que nunca”

El Avenida se ha quedado a las puertas de ser el campeón de Europa. Tras la derrota, el entrenador Roberto Íñiguez se mostraba orgulloso del desempeño de las azulonas: “No puedo estar contento porque odio perder y siempre es duro, pero es verdad que cuando hemos podido seguir el plan de partido hemos estado muy bien”.

“no tengo la frustración de no haberlo intentado, no tengo la frustración de no haber sido nosotras, y eso para mí es muy importante. Creo que según pasen las horas y el tiempo vamos a estar muy orgullosos”, añadía.

Por eso, tras el descanso merecido, el siguiente paso será poner la cabeza en la temporada: “Hay que pensar desde ya en acabar la temporada bien, porque es la diferencia entre hacer una temporada que puede ser inolvidable, a algo que no tocaba”. Pedía, eso sí, el apoyo del público: “Lo que le pido a la gente es que ahora nos dé ese empujón y nos ayude más que nunca, porque ahora sí que los necesitamos porque estamos al límite”.

Íñiguez también se pronunciaba sobre la decisión de nombrar MVP a Breanna Stewart: “No me parece correcto en que Tiffany Hayes no sea la MVP, porque para mí es más claro que el agua”.