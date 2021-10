Roberto Íñiguez tiene claro el camino: “Las jugadoras van a responder, pero no siempre puedes estar contento”

“Lo que no voy a hacer es explicárselo a los demás porque hay una parte de buenismo y de proteccionismo que nunca compartiré. Sé que ellas siempre responden y van a responder pero no siempre puedes estar contento y todo ser bueno. Si hay reuniones individuales y colectivas que no funcionan, hay herramientas para llamarles la atención, no hay más”, concluía el técnico del Perfumerías Avenida, que la pasada campaña llevó al equipo al subcampeonato de la Euroliga.