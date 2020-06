Roberto Íñiguez, nuevo entrenador del Avenida: “Con la nueva situación tendremos que ir a una plantilla más corta”

Roberto Íñiguez todavía no ha ‘aterrizado’ en Salamanca porque el confinamiento está obligando a cambiar las costumbre pero no en todo ya que el técnico vitoriano quiere respetar los pasos clásicos que se dan cuando se llega a un proyecto nuevo como son planificación, diseño de la plantilla con pausa y con mimo y empezar a ‘ganar’ partidos meses antes que empiece la Liga construyendo una buena nave.

–Su fichaje se produce durante un confinamiento...

–Venía de un año muy duro y llevaba desde Navidad en España. Había ofertas pero estaba esperando un proyecto que me hiciera mucha ilusión con el de Perfumerías Avenida. Y tenía ese deseo de volver a entrenar en España porque llevaba ya muchos años fuera en diferentes países.

–Firmar por tres años da tranquilidad pero es que Avenida es un club que necesita ganar trofeos...

–Sí, es así. De todos modos, los contratos son papel. En Kursk tenía contrato y fui yo el que dije que me iba ya que nos habíamos equivocado las dos partes. Eso no lo hacen muchos entrenadores. Ahora, ya con la edad sabes cuándo estás bien en un sitio y cuándo lo estás haciendo bien. Yo les he pedido a Carlos Méndez y a Jorge Recio que seamos un equipo sin diferencias y que el camino sea el que nos juzgue.