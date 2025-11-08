El Recoletas Salud Carbajosa encaja una dolorosa derrota contra el Iruki Take (64-74) Un parcial de 0-16 en el tercer cuarto y la desquiciante actuación arbitral (cinco técnicas en contra) sentencian el partido

La Gaceta Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

Recoletas Salud Carbajosa encajó una dolorosa derrota en casa ante Iruki Take (64-74) en un encuentro marcado por un parcial de 0-16 en el tercer cuarto, que fue decisivo para el desenlace final del encuentro. Todo ello, además, con una muy discutida actuación arbitral, que desquició al equipo local, acribillado a faltas y a técnicas (cinco).

El partido arrancó con 2-0 en apenas unos segundos, pero después Recoletas tuvo una pájara anotadora de más de 5 minutos. Iruki demostró una tremenda fortaleza defensiva, llevando a Recoletas a agotar posesiones. Sin embargo el equipo tampoco estuvo fino en ataque y con esa igualdad en errores se llegó al final del primer cuarto con 10-15.

El segundo cuarto mantuvo la tónica del primero con la salvedad de que los árbitros realizaron una muy discutida actuación con faltas inverosímiles en ataque para Recoletas, además de dos técnicas. Esta situación llevó a Iruki a su máxima ventaja a favor 23-33, lo que obligó a Manuel A. Rodríguez a pedir tiempo muerto a falta de 2:34 para el descanso. El equipo reaccionó y anotó 7 puntos en apenas minuto y medio para llegar al final del segundo cuarto con 30-37.

El tercer cuarto tuvo un ritmo frenético, muy diferente a los dos anteriores. También en las faltas personales, cómo no, contra Recoletas. Cinco en cuatro minutos, por dos de Iruki. Pese a ello, Recoletas tuvo más fluidez en ataque y anotó 11 puntos en solo cinco minutos para situarse 41-43 y devolver la emoción al marcador. Sin embargo, a partir de ese momento Iruki anotó un parcial de 0-16 para llegar al final del tercer cuarto con 41-59.

Con 18 puntos abajo, Recoletas trató de recuperar su mejor versión. A base de creer fue rebajando la diferencia hasta 9 puntos (53-62). Pero fue un espejismo porque Iruki tiró de triples para mantener su ventaja y acabar llevándose el partido por 64-74. Eso sí, Recoletas acabó con cinco técnicas en contra, desquiciados con la pareja arbitral.