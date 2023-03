Praga golpea primero: el Perfumerías Avenida cayó sin opción en el primer choque de cuartos (77-56)

Praga golpeó primero, y bien fuerte. El Perfumerías Avenida ha caído en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga en territorio checo, en un encuentro en el que las de Pepe Vázquez no tuvieron muchas opciones de victoria y se vieron claramente superadas. La espectacular Brionna Jones lideró a la locales con unos números brutales, que ponen de manifiesto que las diferencias en la pintura enterraron a las charras.

Los scouting de los equipos cada vez son más fiables y se mide al detalle qué hace y cómo respira el rival. En el caso de Praga, el cuadro salmantino sabía que en la pintura podría vivir una auténtica pesadilla sin Thomas y en especial Brionna Jones estaban en su salsa. Y así fue.

Fasoula ganó el salto inicial a Jones, pero solo fue un espejismo. El juego interior salmantino empezó a sufrir desde el principio. Llegaban las primeras ventajas considerables de las checas y Pepe Vázquez, visiblemente enfadado, movía el banquillo. La garra de Leo Rodríguez y de Cazorla hacía coger aire al cuadro salmantino y el electrónico pasaba del 15-5 al 21-19. Estaban de nuevo en el partido y habían superado el primer arreón de un potente Praga que no se había ni despeinado en el primer cuarto y se sentaba tras el primer cuarto con seis puntos arriba (25-19).

La reanudación no sentó nada bien al Perfumerías Avenida y es que Praga volvió a pisar el acelerador de inicio, pero esta vez con ganas y estirando bien la pierna. Jones hacía el 27-19 y a los 11 minutos de partido su exhibición ya era destacada con 14 puntos y ocho rebotes. Una superioridad manifiesta en ambos aros. El cuadro salmantino empezó a acumular golpes en forma de jugadas rápidas y de triples del conjunto checo y la goma del marcador se iba estirando cada vez más.

Cuando más llovía en el segundo cuarto, y tras cinco minutos sin anotar, apareció la de siempre, Silvia Domínguez, para frenar la sangría, pero el traje ya era considerable 38-23. No estaban cómodas las de Pepe Vázquez y el balón fluía en el ataque checo. Un 45-28 camino del descanso auguraba que no sería un buen día para el conjunto salmantino, que sabía que el de ayer era un encuentro complicado pero no tanto.

En el tercer capítulo, Jones ya navegaba por las dobles figuras con una naturalidad propia de las estrellas y el Avenida seguía sufriendo. Praga se gustó y corría con suma facilidad, dejando al cuadro salmantino al borde del precipicio. En el ecuador de la tercera entrega, la máxima local superaba esa barrera psicológica de los 20 puntos y las ilusiones salmantinas se esfumaban. El choque estaba listo para sentencia al final del tercer cuarto con un contundente 65-45.

Los últimos 10 minutos fueron testimoniales con el Avenida intentando maquillar el resultado y pensando ya en el viernes, cuando esperan que la trama cambie con un Würzburg incandescente.

En Salamanca las checas estarán más cerca y serán más terrenales, pero la distancia ha sido sideral.

Toca olvidar y empezar de cero.