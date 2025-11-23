Tras el parón, a ver al Avenida esperado

Lanzamientos de tiros libres en el entrenamiento que el Perfumerías Avenida llevó a cabo el jueves en el Würzburg Silvia Domínguez.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida vuelve a escena este domingo, a las 12:00 horas, en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez, para recibir al Lointek Gernika en el regreso liguero tras el parón por los compromisos de selecciones. Un regreso que llega envuelto en la necesidad de mostrar otra versión, esa que el equipo dejó entrever antes del descanso y que ahora debe confirmar de manera definitiva.

Avenida afronta la séptima jornada con la obligación de reaccionar después de un inicio dubitativo que le ha llevado a firmar un balance de tres victorias y tres derrotas, lejos de lo esperado y a dos triunfos del grupo de líderes. El mismo registro presenta un Gernika fiable, incómodo y competitivo. El parón debe haber servido para resetear ideas: unas jugadoras han regresado reforzadas por sus selecciones y otras han aprovechado la desconexión familiar para despejar la mente.

Las sensaciones previas son positivas porque el último partido antes del parón mostró un paso adelante en solidez, ritmo y continuidad. La asignatura pendiente, quizá la más evidente, sigue siendo mantener la regularidad durante los cuarenta minutos. Avenida ha firmado tramos brillantes, pero también ha sufrido altibajos que le han costado ventajas importantes.

Anna Montañana podrá contar con sus once jugadoras disponibles; la única ausencia será Regan Magarity, que continúa trabajando para reaparecer cuanto antes. El resto llega en buenas condiciones y con el convencimiento de que el equipo tiene margen para crecer. La afición, que ha mostrado paciencia y apoyo incluso en los momentos más irregulares, volverá a ser un factor determinante.

El histórico es claramente favorable para Avenida: 30 victorias en 33 duelos entre todas las competiciones. Pero más allá de los precedentes, el equipo necesita que a las destacadas Khadijiah Cave, Iyana Martín o Claudia Soriano se sumen más jugadoras, especialmente en la producción ofensiva y en la consistencia defensiva.

Gernika llega con argumentos: Joy Brown y Bessoir están marcando diferencias, y el equipo vizcaíno ha competido muy bien como visitante pese a haber perdido sus dos salidas por márgenes mínimos ante Araski (58-55) y Ensino (85-83), precisamente dos verdugos de Avenida. Además, ha sido capaz de derrotar al Casademont Zaragoza.

Avenida sabe que es momento de dar un paso adelante. El reto está claro y el margen, agotado. Hoy toca responder. La exigencia es máxima y el equipo asume que ya no caben más titubeos esta vez.