La respuesta de Montañana tras caer en Lugo: «Estamos intentándolo todo y tiene que hacer clic»

Anna Montañana, con cara muy seria durante el viaje de vuelta, analizaba las causas de la derrota contra el Durán Maquinaria Ensino. Apenas cambió una palabra de su valoración respecto a la de los últimos partidos: «Vuelve a ser otra derrota dura porque nos ponemos arriba en el marcador como en todos los partidos. Incluso nuestro margen es 10-11 arriba y por mucho que trabajemos para estar arriba y mantener la distancia en pocos minutos nos vuelven a coger. Tenemos que tomar mejores decisiones. Tenemos que aprender a jugar esos finales de partido en los que vamos 4 arriba a falta de cuatro minutos y no sabemos mantener esa ventaja ni sabemos tomar decisiones tanto en defensa como en ataque y no tenemos más rango. Estamos intentándolo todo y tiene que hacer clic«.

La entrenadora del Perfumerías Avenida siguió analizando las causas y las medidas que tienen que tomar, otra vez: «Trabajar estamos trabajando un montón, analizando todo lo que pasa, intentando dar herramientas… pero parece que nuestro proceso es un poco más lento de lo que nos gustaría para que clique, pero no hay más tiempo. De hecho no ha habido tiempo. Era un partido de mucha presión para nosotras que hemos encarado de manera correcta, pero dentro del partido hemos vuelto a cometer esos errores. Tenemos que seguir trabajando y que nos clique no sólo en los entrenamientos y en el día a día, sino en esos momentos de tensión y de presión de finales de partido«.