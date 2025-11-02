Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la sexta jornada Tras su tercera derrota, el Perfumerías Avenida ocupa la 10ª plaza, a 2 victorias de la cabeza

Shavonte Zellous, en el partido contra el IDK.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:18

Este domingo ha concluido la quinta jornada de la Liga Femenina, que ha estado protagonizada por la victoria del Casademont Zaragoza frente al Spar Girona, que ha perdido su condición de invicto, y la nueva derrota del Perfumerías Avenida, la segunda consecutiva, en casa del Durán Maquinaria Ensino.

El Spar Girona continúa siendo líder con 4 victorias y 1 derrota, pero ahora igualado con el Casademont Zaragoza, Valencia BC, IDK Euskotren y Ensino, mientras que el Spar Gran Canaria se mantiene como el único que todavía no conoce el triunfo.

El Casademont Zaragoza mostró su fortaleza provocando la primera derrota del equipo entrenado por Roberto Íñiguez, por un resultado de 77-72. Fue una muy buena actuación colectiva que tuvo como puntales a Mariona Ortiz, Carla Leite y Nadia Fingall.

El Valencia BC no ha desaprovechado la ocasión para ponerse como uno de los colíderes y se ha impuesto al Movistar Estudiantes por un claro 84-61, con Leo Fiebich ya en la cancha y siendo la máxima anotadora de su equipo con 14 puntos.

En esas posiciones de privilegio se ha metido el Durán Maquinaria Ensino tras la victoria contra Avenida por 73-65. Y entre esos cinco equipos que comparten la primera plaza está el IDK Euskotren, que después de ganar en el Würzburg Silvia Domínguez el pasado fin de semana, hoy lo ha hecho en Alcantarilla frente al Hozono Global Jairis por 61-71, con una excelente actuación de Rosó Buch.

Con 3 victorias y 2 derrotas están el Lointek Gernika y el Joventut Badalona y tras ellos, con 2-3, otro amplio grupo de equipos formado por el Jairis, Leganés, Avenida, Estepona, Araski y Baxi Ferrol.

La sexta jornada, previa al parón de selecciones, se disputará entre el jueves y el viernes, con duelos interesantes como el Joventut-Casademont Zaragoza.

RESULTADOS 5ª JORNADA

Innova Leganés 84 - Spar Gran Canaria 56

Kutxabank Araski 56 - Cadí La Seu 64

Casademont Zaragoza 77 - Spar Girona 72

Baxi Ferrol 75 - CAB Estepona 95

Durán Maquinaria Ensino 73 - Perfumerías Avenida 65

Valencia BC 84 - Movistar Estudiantes 61

Lointek Gernika Bizkaia 80 - Joventut Badalona 64

Hozono Global Jairis 61 - IDK Euskotren 71

HORARIOS 6ª JORNADA

Joventut Badalona - Casademont Zaragoza, jueves 6 a las 20:30 horas

Kutxabank Araski - Valencia BC, viernes 7 a las 19:00 horas

Spar Gran Canaria - Durán Maquinaria Ensino, viernes 7 a las 20:00 horas

IDK Euskotren - Movistar Estudiantes, viernes 7 a las 19:30 horas

Spar Girona - Innova Leganés, viernes 7 a las 20:00 horas

Lointek Gernika Bizkaia - Hozono Global Jairis, viernes 7 a las 20:00 horas

Perfumerías Avenida - CAB Estepona, viernes 7 a las 20:30 horas

Cadí La Seu - Baxi Ferrol, viernes 7 a las 21:00 horas