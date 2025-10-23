Así queda la clasificación de la Eurocup tras la tercera jornada El Perfumerías Avenida, líder destacado del Grupo G con sus tres victorias en otros tantos partidos

Las jugadoras de Avenida, en el duelo contra el Nyon de la segunda jornada.

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16

La primera vuelta de la fase de grupos de la Eurocup ha llegado a su fin este jueves con la celebración de la tercera jornada, y después de su triunfo en Lituania, el Perfumerías Avenida es el líder destacado del Grupo G. En el otro partido, el Nyon suizo se ha impuesto en casa del Panathinaikos por un sorprendente 100-113.

Con sus 3 victorias en 3 partidos, el equipo de Anna Montañana se ha alejado del resto de rivales, que únicamente han sumado 1 triunfo. No sólo eso, a falta de los tres encuentros de la segunda vuelta, dos de ellos en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez, el equipo de Anna Montañana acaricia tanto la clasificación para las eliminatorias de la Eurocup como hacerlo en la primera posición del grupo.

Además, el + 74 que acumula hasta ahora Avenida en la diferencia de puntos a favor y en contra hace pensar que conseguirá una excelente posición para el ránking que definirá los enfrentamientos.

En el Grupo B, el líder es el Hozono Global Jairis con 2 triunfos y 1 derrota. Ese mismo balance tiene el Movistar Estudiantes, que ocupa la tercera posición en el Grupo I por un triple empate junto al Rapid Bucarest y el UFAB49.

También ocupa la primera posición en el Grupo K e invicto el Baxi Ferrol de Lino López, que no ha tenido rival ni en el MB Zaglebie, ni en el Benfica ni en el SBS Ostrava.

En el Grupo C es segundo el Lointek Gernika con 1 victoria y 1 derrota, después de haber disputado solamente dos partidos ya que tiene pendiente el del Elitzur Ramla. El conjunto vasco y el israelí disputarán sus dos enfrentamientos en Maloste los días 25 y 27 de noviembre.