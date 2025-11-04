Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Nyon - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Eurocup

El equipo dirigido por Anna Montañana cumple la quinta jornada en la competición europea con el objetivo de poner punto final a la racha de tres derrotas consecutivas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

El Perfumerías Avenida quiere volver a sonreír después de una racha de tres últimos partidos conociendo la derrota, una dinámica que ha tirado por tierra las buenas sensaciones que ofrecieron los cinco triunfos firmados en el mes de octubre ante el Panathinaikos, Cadí La Seu, Nyon, Spar Gran Canaria y Neptunas. Para ello, el equipo dirigido por Anna Montañana tratará de doblegar lejos de casa al Nyon en la quinta jornada de la Eurocup.

El equipo salmantino se presenta como líder del Grupo G después de cosechar 3 triunfos y 1 derrota, mientras que sus rivales son colistas tras firmar una hoja de ruta al revés. 1 triunfo y 3 derrotas es el saldo del conjunto suizo en la competición.

En la última jornada de la Eurocup, ambos cayeron derrotados en sus respectivos partidos. El cuadro azulón contra el Panathinaikos (70-78) en casa, y el Nyon cayó (86-79) a manos del Neptunas a domicilio.

Cuándo se juega el Nyon - Perfumerías Avenida

El partido entre el Nyon y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la quinta jornada de la Eurocup, se disputa este miércoles 5 de noviembre a partir de las 19:00 horas. El otro encuentro del Grupo G, que enfrenta al Panathinaikos con el Neptunas, se disputa unas horas antes (17:30 horas).

Dónde ver el Nyon - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto suizo y el azulón. Además, el choque se podrá ver en YouTube.

Dónde se juega el Nyon - Perfumerías Avenida

El pabellón Grand-Champ de la ciudad suiza de Nyon acogerá el duelo europeo entre las suizas y el Perfumerías Avenida. Será la tercera salida en Europa del equipo dirigido por Anna Montañana, antes se estrenaron en la competición con un triunfo a domicilio ante el Panathinaikos (73-92) griego y en su segundo desplazamiento vencieron (61-88) al Neptunas.

