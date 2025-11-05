Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Montañana, tras el último partido en Würzburg. LAYA

Montañana no oculta la realidad tras ganar en Suiza: «Se notan la presión y la tensión»

«Nos ha tocado tener que pelear un partido que estábamos jugando bien», reconoce la entrenadora de Avenida

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:52

Anna Montañana valoró el encuentro en Suiza, con muchas de las mismas palabras que en los últimos encuentros. «Desgraciadamente, yendo 17 arriba, nos ha vuelto a pasar en la segunda parte que perdemos esa diferencia, después de estar 14 arriba al descanso. Y nos ha tocado estar peleando un partido que estábamos jugando bien, lo habíamos propuesto bien y estábamos bien. Pero nos sigue pasando otra vez lo mismo. La verdad es que tenemos que seguir trabajando porque en algún momento tiene que clicar para entender cuándo tenemos que hacer las faltas, cuando tenemos que parar el partido y cuándo tenemos que seguir con la tensión aunque vayamos 14 arriba», comentó en su primera respuesta.

La entrenadora del Perfumerías Avenida destacó al menos la importancia del triunfo:«Por supuesto que la victoria es muy positiva sobre todo en el momento en el que estamos, en el que se notan la presión y la tensión. Eso también hace que el equipo pueda tomar alguna mala decisión porque es verdad que ellas y el staff, todo el mundo, lo estamos intentando muchísimo. Pero se nota que la presión existe».

Después de la clasificación y el liderato, queda intentar cerrar la fase de grupos con la quinta victoria y que sea por la mayor cantidad de puntos: «Es el primer paso. Queda otro partido en casa y como dijimos desde el principio en la Eurocup no sólo las victorias, sino los puntos son importantes».

