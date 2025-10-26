Montañana: «Hemos fallado mucho y hay que ver si es por los espacios, las piernas o la cabeza» «Estamos tocadas porque no queríamos hacer un partido así delante de nuestra afición»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 14:29

La entrenadora del Perfumerías Avenida, Anna Montañana, no podía ocultar su disgusto por la derrota de su equipo contra el IDK. A pesar de ello, reconoció los errores propios y afirmó que el equipo está trabajando muy bien y que espera ir mejorando.

Esto es lo que ha dicho en su valoración del choque: «En este tipo de partidos, y más con lo que llevamos, creo que lo ha marcado mucho con ese 28-17 cómo nos hemos bloqueado con defensas que colapsan mucho, como la semana pasada. Y no hemos sabido encontrar la solución. Hemos fallado muchísimas situaciones y hay que ver el porqué. Si es por los espacios, si es por las piernas, o es por la cabeza. Lo analizaremos. Estamos tocadas, porque no queríamos, obviamente, hacer este tipo de partido ante nuestra afición».

La entrenadora de Avenida siguió con su análisis: «Pensábamos que podría ser hoy el partido en el que hacer clic porque es verdad que llevamos victorias y hay momentos en los que hemos jugado bien. Tenemos que encontrar que todo el mundo esté bien, no un día unas y al siguiente otras, y eso es lo complicado. Obviamente, claro que una entrenadora está preocupada por perder un partido de 1, ganar un partido de 1 y perder este partido en casa».

Durante todo este tiempo Montañana ha comentado la necesidad de que las nuevas jugadoras se adapten cuanto antes a una competición tan exigente como la Liga Femenina: «Es algo que está ahí presente. Lo dije en la previa, jugamos entre semana y el fin de semana el partido es incluso más duro. Hemos visto al IDK que ya se agarró hasta el final con Valencia. El tiempo nos aprieta porque tenemos competición cada tres días y nos están examinando, así que todo el mundo tenemos que dar pasos adelantes para que el equipo haga clic».

Analizó también la ausencia de Iyana Martín durante varios minutos y el bloqueo del equipo: «Cuando un equipo depende de eso, puede salir cruz, como ha salido. Hemos estado creo que siete u ocho minutos sin anotar entre el segundo y el tercer cuarto. Estábamos anotando bastante en todos los partidos, pero pesa la tralla que llevamos y a lo mejor se ha visto reflejada en ese momento, en el que se fallan situaciones fáciles, igual ahí ha habido un poco de bloqueo. Nos ha costado mucho, pero hemos estado a 2 puntos durante tres o cuatro minutos para empatar. Hemos llegado a hacerlo pero después no hemos sabido cerrar el partido. Ya hay que pensar en el siguiente y a ver cómo mejoramos esto».

En cuanto a la influencia que pueda haber tenido el cansancio, así ha respondido: «Veníamos anotando 80 puntos en los últimos cuatro partidos y cuando pasa esto, habrá una parte, pero tiene que ser algo que no puedes meter en la ecuación. No tienes que pensarlo aunque sepas que existe, porque al final hay que salir ahí y jugar. Claro que pesa, pero cuando llegas al partido tienes que olvidarte de todo y ser lo más prácticas posible, porque nos va a pasar más veces».