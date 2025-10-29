Montañana: «Es una derrota dura y dolorosa y se ha notado en el pabellón» Vilaró: «Tenemos que competir mejor y con el cuchillo entre los dientes»

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:06

Anna Montañana y Andrea Vilaró, entrenadora y capitana de Avenida, han comparecido en la rueda de prensa tras la derrota contra el Panathinaikos y han hecho auto crítica, a la vez que confían en saber revertir la situación.

«No estamos donde queremos, obviamente, no hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar el partido. En la primera parte les hemos dejado vivir en situaciones en las que podíamos haber hecho un esfuerzo más grande en finales de posesión, que es algo que nos está costando. Nos hacen 40 puntos y eso hace que Panathinaikos se crezca y empiece a creer. Después hemos remontado y nos ha vuelto a faltar cerrar el partido cuando estamos arriba. Es algo de lo que somos conscientes, hablamos y entrenamos, pero no sabemos gestionar esos últimos minutos. Es una derrota dura y dolorosa y se ha notado en el pabellón. Tenemos que saber competir como grupo. Es una situación porque la historia del club habla por sí sola y no estamos acostumbradas a perder este tipo de partidos», ha dicho Montañana.

Que reconoce que están tocadas: «Claro que va a hacer mella en el vestuario, como el domingo y contra el Araski, tendríamos que haber aprendido más rápidamente, entendiendo que aunque hayamos ganado por más de 20 en la Eurocup todo el mundo huele que pueden venir a ganarnos. Esto es deporte de alto nivel y tenemos que vivir con la presión y el estado anímico que tenemos ahora».

Sobre las críticas de la afición ha dicho: «La afición es exigente y estamos acostumbradas a ganar, eso lo digo en plural. Quieren que ganemos y yo soy la entrenadora y la cabeza visible. Va con la profesión. Hay que apretar los dientes y sacarlo adelante».

Andrea Vilaró, como siempre, fue muy clara: «Es una derrota que jode porque tenemos la sensación de que no aprendimos lo suficiente el domingo».

La capitana habla de lo primero que tienen que cambiar: «Saber competir mejor y tener el cuchillo entre los dientes. Nos hemo dado cuenta de que ahora mismo no nos sirve con lo que estamos haciendo, así que tenemos que presentarnos mañana a entrenar con ganas de revertir la situación y salir cada partido como si fuera una final, porque va a ser la única manera».