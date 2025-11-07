Montañana: «Nos debe servir para coger confianza y salir adelante»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

La entrenadora del Perfumerías Avenida comenzó así su valoración: «Hemos aguantado muy bien gracias a la defensa. Estepona venía de hacer 98 puntos en Ferrol y le hemos dejado en 49, con un muy buen trabajo sobre sus tres principales jugadoras. Hemos estado bastante bien durante 35 minutos a nivel defensivo, aunque en el último cuarto hemos bajado un poco y ellas han persistido. Sabíamos que hoy tenía que ser a través de la defensa porque estando en una situación complicada como la nuestra se nota en los tiros y en la presión. Estamos contentas por esta semana y llega el parón, que es importante para que todo el mundo coja aire. Siete jugadoras se van con sus selecciones y eso es una buena noticia para ellas».

Montañana habló sobre la influencia del cansancio por los viajes y no poder entrenar: «Lo estamos sufriendo, aunque parece que aquí se está acostumbrado por la Euroliga Pero el cuerpo lo está notando mucho y hemos venido sin entrenar y viendo a Estepona en vídeo y estando concienciadas. Para nosotras, después de una semana dura como la pasada, sacar estos dos partidos era muy importante».

La valenciana ha relatado cómo vivió los días anteriores, con las tres derrotas seguidas: «Esto es deporte profesional y Salamanca y Avenida están acostumbrados a ganar y esa demanda existe. Hay que acostumbrarse a esa presión pero no siempre es fácil. Hemos pasado por momentos complicados en los que tienes que apretar y buscar soluciones. Que en estos dos partidos hayamos encontrado buenas situaciones nos debe servir para coger confianza y salir adelante, porque vuelvo a decir que el equipo trabaja muy bien».

Montañana ha destacado el trabajo defensivo de todo el equipo: «No sé cuántos MVP's lleva Koné, pero no ha sido solamente la labor de Cave con ella, además no conociéndola, sino que todo el mundo ha estado muy pendiente. Sin poner muchos nombres, el equipo ha hecho un muy buen trabajo y durante más minutos, que era algo que teníamos que mejorar».

