Un mal primer cuarto condena al Avenida Xoborg en Galicia (78-70) Jesús Gutiérrez: «No les he ayudado lo suficiente durante el partido»

Kourouma, Garrido y Smith, en el partido de la pasada semana en casa.

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 20:26

El Perfumerías Avenida Xoborg no pudo sumar su tercera victoria del curso y cayó por 78-70 en la pista del Calvo Basket Xiria, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Tercera FEB. Es la segunda derrota del conjunto salmantino en este arranque de temporada, en un partido marcado por un mal primer cuarto que terminó condicionando el resto del choque.

El equipo dirigido por Jesús Gutiérrez, que sólo contó con siete jugadores en la rotación, se vio superado de salida por la intensidad y el acierto del conjunto gallego, que firmó un 27-15 en los primeros diez minutos. A partir de ahí, el Avenida Xoborg mejoró en defensa y consiguió equilibrar el intercambio de canastas, pero el esfuerzo no bastó para reducir la desventaja inicial.

Entre las actuaciones destacadas, Aamari Smith volvió a ser el principal referente ofensivo con 23 puntos, mientras que Ousmane Kourouma firmó una nueva demostración de poderío físico con 19 puntos y 16 rebotes.

Los parciales restantes (18-22, 17-17 y 16-16) reflejan la igualdad posterior, aunque el equipo charro nunca logró ponerse por delante.