Iyana Martín, Andrea Vilaró y Claudia Soriano, convocadas por España para preparar el PreMundial Además, Raquel Romo continuará formando parte del cuerpo técnico de Miguel Méndez en el combinado español

Jaime García Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

Las jugadoras del Perfumerías Avenida Iyana Martín, Andrea Vilaró y Claudia Soriano forman parte de la convocatoria de la selección española para empezar a preparar el PreMundial del próximo mes de marzo. Además, la salmantina Raquel Romo, integrante del 'staff' perfumero, continuará como ayudante del seleccionador nacional Miguel Méndez.

Las jugadoras del equipo azulón forman parte del grupo de 16 jugadoras que disputarán los dos partidos del Torneo Internacional de La Línea. Dos citas de alto nivel con Italia, vigente bronce Europeo y rival de grupo en el PreMundial; y Francia, subcampeona olímpica. El combinado nacional se enfrentará a Italia el viernes 14 de noviembre (18:45 horas en TDP) y a Francia el domingo 16 (17:00 horas en TDP).

La lista está formada por 10 de las jugadoras que consiguieron el pasado verano la medalla de plata del Eurobasket: las bases Iyana Martín, Aina Ayuso y Mariona Ortiz; las escoltas Helena Pueyo y Elena Buenavida; la alero Andrea Vilaró; las ala pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y la pívot Awa Fam.

A ellas se unen, como novedades en la lista, María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson, que regresan a la Selección tras sus lesiones. Además de Claudia Soriano, que debutó en febrero; y Alicia Flórez, para la que será su primera llamada con España.

🚨 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Las 1⃣6⃣ jugadoras convocadas para empezar la preparación para el 𝐏𝐫𝐞𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 💪



📌 𝘛𝘰𝘳𝘯𝘦𝘰 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 de La Línea

📆 10 al 16 de noviembre#LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/R9i0CHVrpX — Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 4, 2025

El PreMundial, del 11 al 17 de marzo de 2026

El Premundial de la Copa del Mundo Femenina se disputará en 4 sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo: Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

España está encuadrada en el Grupo B y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y USA. De él se clasificarán los tres mejores equipos porque Estados Unidos ya tiene el billete como actual campeona de Ámerica. Las otras selecciones que ya se han clasificado son la anfitriona, Alemania, además de las actuales Australia, Bélgica y Nigeria, campeonas continentales.