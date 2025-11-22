«Me encantaría que la gente nos viese entrenar algún día, porque nos estamos dejando la piel»

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Iyana Martín (Oviedo, 18 de enero de 2006) habla como una veterana pese a su juventud. Cuando repasa la situación del Perfumerías Avenida, en cuya reacción confía plenamente, o los meses difíciles que ha vivido, lo resume en una frase: «Agradezco muchísimo tener salud».

Empieza un nuevo tramo de la temporada después del parón de selecciones. ¿Cómo ve al equipo en este momento después de dos meses de competición?

—Hemos pasado momentos un poco complicados, pero nos fuimos a ese parón con muy buenas sensaciones después de la última semana de trabajo y, además, con victoria, que eso siempre te hace estar más positiva. El grupo vuelve con muchísimas ganas. Esta semana ha sido de entrenamientos intensos y duros, siguiendo la línea que llevábamos antes de irnos, y tenemos muchísimas ganas de empezar a competir otra vez.

Su entrenadora, Anna Montañana, ha hablado en numerosas ocasiones de ese 'clic' que tiene que hacer el equipo. ¿Cree que lo harán pronto?

—Sí, sí, seguro. A nivel humano, las personas que forman el equipo son espectaculares, todas y cada una de ellas. Entonces, creo que es una cosa de ir conociéndonos poco a poco más. Todo el mundo tiene ganas de trabajar y de sumar y de estar. Cuando la gente quiere, es más fácil, y lo haremos con trabajo y horas.

Dicen que los entrenamientos son muy buenos y que el ambiente es excelente —y basta pasarse por el Würzburg Silvia Domínguez para comprobarlo—. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Resulta más frustrante?

—A ver... Sabemos que al final es complicado conectar con gente con la que no has estado antes. No es lo mismo empezar un equipo con siete jugadoras que repiten del año anterior que con dos, así que lo que tenemos claro y tenemos que hacer es que hay que venir cada día a trabajar. Tenemos que confiar en el grupo y confiar en el trabajo porque luego, poco a poco, se van viendo resultados. No somos ni de broma ni de lejos el equipo que empezó a competir y en el último partido contra el Estepona se vio, la verdad.

Además de lo que aporta en la pista y pese a sus 19 años, ¿le está tocando también hacer de 'veterana' fuera de ella?

—Ya lo dije al final de la pasada temporada: que evidentemente quería seguir en el club y que para mí era imprescindible y muy importante enseñar a la gente lo que es el ADN Avenida. Algo que caracteriza a este club es esa garra y esa alma que nos dejamos en la pista con trabajo y esfuerzo. Y tanto Andrea como yo —evidentemente ella un poco más, que es la capitana y tiene ese rol— intentamos cada día demostrarlo y enseñárselo a las compañeras.

Algo les habrán enseñado ya, porque hemos visto a varias de las nuevas, después de alguna derrota, derramar lágrimas. Eso significa que les importa.

—Sí. Por así decirlo, no es que me alegre, pero sí de que a la gente le fastidie perder, porque eso significa que van a hacer todo lo posible para ganar, que es lo que nosotras queremos y buscamos. Cuantas más personas tengan ese sentimiento de no querer perder y de buscar la victoria como sea, más fácil va a ser llegar a ella.

Cuando un equipo no está bien se suele decir que los parones pueden ser buenos. ¿Considera que puede ser el caso?

—Cada una ha vuelto un poco a su zona de confort, a sus países, con su idioma, sus compañeras... Hay gente que se ha ido a casa a desconectar y, al final, ha sido una gran semana para limpiar la mente y también para que algunas jugadoras cojan confianza en sus respectivas selecciones y vuelvan con muchísimas más ganas.

Evidentemente, la respuesta será clara, pero ¿confía en la reacción de Avenida?

—Por supuesto, confío al 100%. ¿Cómo no? Por algo seguimos viniendo aquí, seguimos viniendo a trabajar y no nos rendimos. Nosotras vamos a seguir. Entendemos que haya un poco de frustración entre los aficionados, pero también les pedimos un poquito de paciencia porque creemos que lo estamos haciendo y que vamos a conseguir dar ese clic que tanto esperamos.

Vayamos a lo personal. ¿Cómo se está encontrando después de perderse la parte final del Eurobasket con España y el inicio de temporada?

—Lo primero es que estoy muy contenta por tener salud. Aparte de no tener el básket, que es una de las cosas más importantes en mi vida, agradezco mucho tener salud. Lo hablaba mucho con mis seres queridos: cuando no tienes salud es cuando te das más cuenta de que no está y de lo que la echamos de menos. Y de lo importante que es. Evidentemente, lo viví con un poco de frustración, pero no puedo agachar la cabeza y tengo que seguir. Y estoy muy contenta de volver a jugar y de estar en este club, que es con el que llevo soñando desde pequeña, y contenta de haber podido ir a la selección y seguir trabajando.

La última: ¿qué les dice a los aficionados de la 'marea azul'?

—Como he dicho antes, sé que les pedimos mucho cuando les pedimos un poco más de paciencia porque ya han pasado dos meses, pero me encantaría —por lo que estamos trabajando— que nos viesen entrenar algún día, porque nos dejamos la piel. Y darles las gracias a todas las personas que están incondicionalmente con nosotras, ganemos o perdamos, la gente que he visto en Galicia y en muchísimos sitios a los que hemos ido. Así que gracias a los que están y, a los que no, que tengan un poquito más de paciencia.