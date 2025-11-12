Dos victorias y una derrota para las jugadoras de Avenida con sus selecciones Meyers y Zellous ganan con Israel y Croacia, mientras que la Dinamarca de Erikstrup cae derrotada en la primera jornada

Tres jugadoras del Perfumerías Avenida han disputado este miércoles la jornada inaugural de la primera ventana de la Ronda 1 de los clasificatorios para el Eurobasket de 2027. Fueron dos victorias y una derrota que bien pudo haber sido también un triunfo, pero la Dinamarca de Laura Erikstrup cayó por un punto.

Fue la primera en entrar en escena en el partido contra Macedonia del Norte en Skopje, que acabó con el resultado de 79-78 para las locales. Erikstrup disputó 19 minutos y 44 segundos. La pívot del Perfumerías Avenida anotó cinco puntos (2 de 3 en tiros de dos, 0 de 1 en triples, y 1 de 2 desde la línea de personal), capturó 10 rebotes y repartió cuatro asistencias. Esos números le sirvieron para ser la segunda más valorada de la selección danesa, solo por detrás de Sarah Mortensen, que firmó 16 puntos, siete rebotes y cinco robos.

Mejor le fueron las cosas a Abby Meyers con Israel, ya que lograron la victoria por 91-98 en su visita a Sarajevo para enfrentarse a Bosnia y Herzegovina. La alero norteamericana-israelí anotó 21 puntos (6 de 9 en tiros de dos, 0 de 5 en triples, y 9 de 10 en tiros libres) en 27 minutos y 16 segundos para ser la segunda máxima anotadora de su país tras Alyssa Baron, con 27 puntos. Además aportó seis rebotes.

También logró un importante triunfo por 73-76 Croacia en Grecia. Shavonte Zellous jugó casi todo el choque (36 minutos y 51 segundos) y aportó 11 puntos (3 de 6 en tiros de dos, 1 de 3 en triples y 2 de 4 desde la personal) y 11 rebotes para acabar con dobles figuras. Nica Muhl, con 21 puntos y siete rebotes, fue la jugadora más destacada del encuentro.

Las tres jugadoras de Avenida volverán a jugar el sábado: Zellous y Erikstrup se verán las caras en el Croacia-Dinamarca, mientras que Israel, con Meyers, juega en Riga como local frente a Luxemburgo.