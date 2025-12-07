Después del subidón del miércoles, otro reto mayúsculo para Avenida: el Casademont Zaragoza

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:00 | Actualizado 07:47h. Comenta Compartir

Apenas ha tenido tiempo el Perfumerías Avenida para disfrutar del triunfo del pasado miércoles contra el Valencia BC, ya que este domingo (12:15 horas) tiene por delante otro reto mayúsculo: el Casademont Zaragoza. Seguramente todo el mundo en el equipo y sus aficionados hubieran firmado hace una semana llevar un 2 de 2 tras los duelos ante el Jairis y las valencianas, y ya conseguir una nueva victoria en el Príncipe Felipe sería espectacular. Pero la dificultad va a ser enorme y lo que hay que pedirle al equipo de Anna Montañana es que compita frente a las mañas, colíderes junto al Spar Girona después de nueve jornadas en las que únicamente han perdido un partido, y que cuenta con una plantilla larguísima, de mucho físico y con calidad.

Por lo tanto, las salmantinas tendrán que intentar al menos igualar la intensidad y la fuerza con la que el Casademont Zaragoza puede emplearse e intentar que el subidón de moral por la notable mejoría mostrada en los últimos compromisos sirva para intentar dar un poco más, especialmente cuando se apaguen las fuerzas.

Carlos Cantero tiene a su disposición un roster de doce jugadoras en el que la mayoría pueden jugar en varias posiciones y hacer valer su poderío. Si Carla Leite, Helena Pueyo o Mariona Ortiz ya van a exigir al máximo a las exteriores de Avenida, el reto en la pintura será inmenso, porque el rival tiene centímetros y kilos con Gueye, Hempe, Fingall y Hermosa.

No hay dudas: las de Montañana tendrán que hacer un partido casi perfecto en el Príncipe Felipe y durante los cuarenta minutos si quieren tener opciones de optar al triunfo. Por si fuera poco, el Casademont Zaragoza no se le ha dado nada bien en los últimos entrenamientos, ya que la victoria de Avenida en las semifinales de la última Copa de la Reina sirvió para poner fin a una racha de cuatro triunfos seguidos del equipo aragonés.

Anna Montañana habló del rival antes de partir hacia Zaragoza: «El potencial físico, la presencia... Son jugadoras de mucha envergadura en todas las posiciones. Son versátiles del 1 al 4 y en el interior tienen jugadoras con mucho físico. La tarea será ponernos al nivel para competir contra un equipo muy largo con una rotación muy fluida y en el que todo el mundo aporta, con lo que es más difícil estar compitiendo durante los 40 minutos. Cuando vimos el calendario pensamos: no puede ser que nos toque junto. Pero, como llevamos diciendo desde el principio, tenemos que ir pasito a pasito y ahora nos toca Zaragoza fuera de casa, más difícil todavía».