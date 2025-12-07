Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras del Perfumerías Avenida celebran el triunfo contra el Valencia BC. LAYA
PREVIA CASADEMONT ZARAGOZA - AVENIDA

Después del subidón del miércoles, otro reto mayúsculo para Avenida: el Casademont Zaragoza

El equipo de Anna Montañana cierra una semana de máxima exigencia este domingo en el Príncipe Felipe

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

Apenas ha tenido tiempo el Perfumerías Avenida para disfrutar del triunfo del pasado miércoles contra el Valencia BC, ya que este domingo (12:15 horas) tiene por delante otro reto mayúsculo: el Casademont Zaragoza. Seguramente todo el mundo en el equipo y sus aficionados hubieran firmado hace una semana llevar un 2 de 2 tras los duelos ante el Jairis y las valencianas, y ya conseguir una nueva victoria en el Príncipe Felipe sería espectacular. Pero la dificultad va a ser enorme y lo que hay que pedirle al equipo de Anna Montañana es que compita frente a las mañas, colíderes junto al Spar Girona después de nueve jornadas en las que únicamente han perdido un partido, y que cuenta con una plantilla larguísima, de mucho físico y con calidad.

Por lo tanto, las salmantinas tendrán que intentar al menos igualar la intensidad y la fuerza con la que el Casademont Zaragoza puede emplearse e intentar que el subidón de moral por la notable mejoría mostrada en los últimos compromisos sirva para intentar dar un poco más, especialmente cuando se apaguen las fuerzas.

Carlos Cantero tiene a su disposición un roster de doce jugadoras en el que la mayoría pueden jugar en varias posiciones y hacer valer su poderío. Si Carla Leite, Helena Pueyo o Mariona Ortiz ya van a exigir al máximo a las exteriores de Avenida, el reto en la pintura será inmenso, porque el rival tiene centímetros y kilos con Gueye, Hempe, Fingall y Hermosa.

No hay dudas: las de Montañana tendrán que hacer un partido casi perfecto en el Príncipe Felipe y durante los cuarenta minutos si quieren tener opciones de optar al triunfo. Por si fuera poco, el Casademont Zaragoza no se le ha dado nada bien en los últimos entrenamientos, ya que la victoria de Avenida en las semifinales de la última Copa de la Reina sirvió para poner fin a una racha de cuatro triunfos seguidos del equipo aragonés.

Anna Montañana habló del rival antes de partir hacia Zaragoza: «El potencial físico, la presencia... Son jugadoras de mucha envergadura en todas las posiciones. Son versátiles del 1 al 4 y en el interior tienen jugadoras con mucho físico. La tarea será ponernos al nivel para competir contra un equipo muy largo con una rotación muy fluida y en el que todo el mundo aporta, con lo que es más difícil estar compitiendo durante los 40 minutos. Cuando vimos el calendario pensamos: no puede ser que nos toque junto. Pero, como llevamos diciendo desde el principio, tenemos que ir pasito a pasito y ahora nos toca Zaragoza fuera de casa, más difícil todavía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
  3. 3 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  4. 4 El temporal deja un coche atrapado en Candelario y la Guardia Civil lo rescata
  5. 5 Toros por televisión en una plaza que hizo historia
  6. 6 Un varón de 18 años herido tras el choque de dos coches en Carbajosa de la Sagrada
  7. 7 Puertas y cristales rotos, orines y basura: la Fiscalía acusa a un inquilino de causar graves daños en un piso
  8. 8 Salamanca reparte 5.000 cajas de bombones para impulsar las compras en el comercio local estas Navidades
  9. 9 La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas protagoniza la madrugada en Salamanca
  10. 10 La Guardia Civil investiga otro robo en la provincia: ahora en Pedrosillo de los Aires, en pleno casco urbano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Después del subidón del miércoles, otro reto mayúsculo para Avenida: el Casademont Zaragoza

Después del subidón del miércoles, otro reto mayúsculo para Avenida: el Casademont Zaragoza