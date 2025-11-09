Avenida Xoborg rompe su mala racha en Galicia después de dos prórrogas (89-97) El equipo de Jesús Gutiérrez se impone al Obradoiro y se pone tercero en la clasificación

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:40

El Perfumerías Avenida Xoborg se impuso al Obradoiro Ames por 89-97, consiguiendo la primera victoria de la temporada en su tercera visita a Galicia, ya que en las anteriores había perdido contra el Estudiantes Lugo y el Xiria. Tuvo que ser en la segunda prórroga, pero el equipo de Jesús Gutiérrez salió victorioso para colocarse tercero en la tabla, persiguiendo precisamente al Xiria y al Marín Ence.

Aamari Smith volvió a ser el máximo anotador del conjunto salmantino con 38 puntos, 13 de ellos gracias a tiros libres, ya que recibió 12 faltas. Además, robó 7 balones. Otros jugadores que tuvieron una importante aportación fueron Ousmane Kourouma en otro día de dobles figuras con 17 puntos y 14 rebotes, Acoydan McCarthy con 18 y 8, y Albert Garrido, autor de 17 puntos.

Además, se produjo en La Coruña el debut del pívot francés Dorian Lemoine, que dispuso de 15 minutos sobre la cancha.

Dos cuartos del tiempo reglamentario fueron para cada equipo, el último, con Avenida Xoborg con solamente 9 puntos, lo que le impidió asegurar el triunfo antes de tiempo. En la primera prórroga cualquiera de los dos pudo llevárselo, pero no ocurrió por los fallos en los tiros libres, y ya en la segunda los de Jesús Gutiérrez estuvieron acertados desde la personal y consiguieron la recompensa.