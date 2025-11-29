El Avenida Xoborg logra su quinto triunfo consecutivo (83-93) y se pone líder El equipo de Álex Bellido supera al Navia en un choque que tuvo que cambiar de pabellón y de hora

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:02 | Actualizado 23:20h.

El Perfumerías Avenida Xoborg no acusó comenzar el partido con una hora de retraso y jugarlo en otro pabellón, ni contar sólo con una rotación de siete jugadores, y se impuso al Navia por 83-93.

El polideportivo Navia no presentaba las condiciones mínimas para disputar un choque, poniendo en peligro la integridad física de los jugadores, y terminó jugándose en el polideportivo Luarca.

El conjunto salmantino logró su quinta victoria consecutiva, la tercera desde que Álex Bellido se convirtió en el primer entrenador, y volvió a contar con Aamari Smith como máximo anotador con 30 puntos.

Okeke ofreció buenas sensaciones en su debut, con 19 minutos en la pista, en los que aportó 11 puntos y 3 rebotes.

Con este triunfo el Perfumerías Avenida Xoborg se ha colocado en la primera posición del Grupo AB de Tercera FEB, ya que el Calvo Basket Xiria, que llegaba líder a la novena jornada, cayó derrotado en su visita al Sigaltec por 63-59. Además de los salmantinos y el Xiria, el Marín Ence y el Universidad de Oviedo presentan un balance de 7 victorias y 2 derrotas.