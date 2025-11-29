Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aamari Smith, en un partido anterior. CB AVENIDA

El Avenida Xoborg logra su quinto triunfo consecutivo (83-93) y se pone líder

El equipo de Álex Bellido supera al Navia en un choque que tuvo que cambiar de pabellón y de hora

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

El Perfumerías Avenida Xoborg no acusó comenzar el partido con una hora de retraso y jugarlo en otro pabellón, ni contar sólo con una rotación de siete jugadores, y se impuso al Navia por 83-93.

El polideportivo Navia no presentaba las condiciones mínimas para disputar un choque, poniendo en peligro la integridad física de los jugadores, y terminó jugándose en el polideportivo Luarca.

El conjunto salmantino logró su quinta victoria consecutiva, la tercera desde que Álex Bellido se convirtió en el primer entrenador, y volvió a contar con Aamari Smith como máximo anotador con 30 puntos.

Okeke ofreció buenas sensaciones en su debut, con 19 minutos en la pista, en los que aportó 11 puntos y 3 rebotes.

Con este triunfo el Perfumerías Avenida Xoborg se ha colocado en la primera posición del Grupo AB de Tercera FEB, ya que el Calvo Basket Xiria, que llegaba líder a la novena jornada, cayó derrotado en su visita al Sigaltec por 63-59. Además de los salmantinos y el Xiria, el Marín Ence y el Universidad de Oviedo presentan un balance de 7 victorias y 2 derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hermano de un árbitro de 14 años se harta de los insultos que recibía el menor y el partido se suspende entre empujones
  2. 2 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  3. 3 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  4. 4 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  5. 5 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años por un posible ictus en Valero
  6. 6 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  7. 7 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran
  8. 8 Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera
  9. 9 Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez: «Los tienen que traer pequeñitos»
  10. 10 Así se realizará la exhumación de la venerable Aurora Calvo en Béjar a principios de 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Avenida Xoborg logra su quinto triunfo consecutivo (83-93) y se pone líder

El Avenida Xoborg logra su quinto triunfo consecutivo (83-93) y se pone líder