Espectacular tapón de Ousmane Kourouma. LAYA

El Avenida Xoborg se da un festín en su estreno en el Würzburg Silvia Domínguez: 114-69

Gran actuación colectiva de los de Jesús Gutiérrez, con Aamari Smith liderando la anotación: 28 puntos

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:28

Comenta

El Perfumerías Avenida Xoborg regresó por todo lo alto al pabellón Würzburg Silvia Domínguez con una victoria contundente sobre Ineltron Santo Domingo Betanzos (114-69), devolviendo la sonrisa a su afición tras la derrota de la pasada semana. El equipo de Jesús Gutiérrez salió decidido desde el primer minuto, liderado por Aamari Smith, máximo anotador con 28 puntos y 27 de valoración, y acompañado por Rodrigo Choithramani, autor de 22 puntos, y Ousmane Kourouma, que sumó 21 puntos y 14 rebotes, mostrando una eficacia aplastante en ambos extremos de la cancha.

Albert Garrido también brilló en valoración con 36 (repartió 10 asistencias y robó 8 balones), completando un reparto ofensivo demoledor que no dio ninguna opción al rival. Avenida Xoborg imprimió un ritmo alto desde el inicio, con transiciones rápidas y un acierto notable en el tiro exterior, lo que permitió abrir brecha en el marcador desde los primeros minutos. El dominio fue tal que Jesús Gutiérrez pudo dar minutos a los jugadores canteranos que aprovecharon la ocasión para ganar experiencia en competición oficial, mientras las titulares mantenían el control del partido con claridad y mostraban coordinación en defensa y ataque.

Avenida Xoborg fue un equipo arrollador, combinando velocidad, acierto y presión constante, y demostró que su plantilla está preparada para afrontar la temporada con ambición. Con esta victoria, el conjunto salmantino recupera confianza, refuerza su posición en la liga y deja claro que, cuando está inspirado, es capaz de arrollar a cualquier rival. Un triunfo que invita a soñar en grande y a disfrutar del baloncesto que Perfumerías Avenida Xoborg sabe ofrecer en su casa.

