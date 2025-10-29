Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Avenida - Panathinaikos en directo: resultado online del partido de Euroliga de hoy (42-40, descanso)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Euroliga que, en la tarde de este miércoles, 29 de octubre, disputan el Perfumerías Avenida y el Panathinaikos en Würzburg

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:14

Actualizado Hace 1 minuto

2º Cuarto

DESCANSO EN WÜRZBURG: 42-40

La ligera mejoría defensiva no ha servido para mucho por el acierto exterior del Panathinaikos

Enlace copiado

2º Cuarto

TERCERA FALTA DE DJALDI-TABDI

Ha aguantado poco la francesa y vuelve al banquillo a un minuto para el descanso (42-40)

Enlace copiado

2º Cuarto

NO SE VA AVENIDA

Otro triple del Panathinaikos. No funciona atrás Avenida

Enlace copiado

2º Cuarto

TRIPLE DE SORIANO

Dudo una décima la barcelonesa pero la enchufó: 40-37

Enlace copiado

2º Cuarto

NO SIRVE LA ZONA

Avenida le está poniendo ahora más empeño pero llevan las griegas tres triples y vuelven a empatar: 37-37

Enlace copiado

2º Cuarto

VAYA LEÑA ESTÁN REPARTIENDO LAS GRIEGAS

Se están quedando a gusto las jugadoras de Panathinaikos. Vaya forma de dar palos

Enlace copiado

2º Cuarto

CORTA LA RACHA GALANOPOULOS

En medio del tremendo enfado del pabellón con los árbitros acaba el parcial para Avenida: 33-29

Enlace copiado

2º Cuarto

ESTÁN DANDO DURO LAS GRIEGAS

Ha habido ya varias faltas que podían haber sido antideportivas, pero no hay forma. Está siendo sorprendente

Enlace copiado

2º Cuarto

TRIPLE DE IYANA

10-0 ya y se va Avenida 7 arriba

Enlace copiado

2º Cuarto

MEJOR AHORA AVENIDA

A ver si esta es la buena. Las griegas todavía no han anotado y parcial de 7-0: 30-26

Enlace copiado

2º Cuarto

SEGUNDA FALTA DE SPREAFICO

Ya llevan dos la italiana y Djaldi-Tabdi. La italiano de momento sigue en pista

Enlace copiado

2º Cuarto

BUENA ACCIÓN DE SORIANO

No se rindió y vuelve a poner por delante a Avenida: 27-26

Enlace copiado

1º Cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO: 23-26

Avenida tiene que ponerse las pilas atrás porque así Panathinaikos puede ser peligroso

Enlace copiado

1º Cuarto

RETIRO LO DICHO

Dos triples seguidos de las griegas, castigando la defensa

Enlace copiado

1º Cuarto

TRIPLE DE SPREAFICO

Parece un pelín mejor ahora Avenida y lo aprovecha para ponerse por delante (19-16)

Enlace copiado

1º Cuarto

VAYA CARAJA EN DEFENSA

Son varios ya los despistes y manda Panathinaikos (10-11)

Enlace copiado

1º Cuarto

TOCA DEFENDER

Está con ritmo Avenida en ataque, pero Panathinaikos anota también en cada posesión: 10-9

Enlace copiado

1º Cuarto

BUENOS ATAQUES DE AVENIDA

Está trabajándolos y ahora ha sido Djaldi-Tabdi la que puso el 6-3

Enlace copiado

1º Cuarto

2 PUNTOS PARA IYANA

Ataque largo de Avenida que termina en canasta de la asturiana (2-0)

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Balón en juego. La primera posesión, para Avenida

Enlace copiado

Previa

OVACIÓN PARA VITOLA

Presentado el Panathinaikos con muchos aplausos para la jugadora letona, ex del Perfumerías Avenida

Enlace copiado

Previa

YA TENEMOS QUINTETO

Iyana Martín, Andrea Vilaró, Shavonte Zellous, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave, las cinco que saldrán de inicio contra el Panathinaikos

Enlace copiado

Previa

MONTAÑANA QUIERE AGRADAR A LA AFICIÓN

En la previa del partido de mi compañero Iván Ramajo, Montañana habla sobre lo que espera del partido

Enlace copiado

Previa

AVENIDA, OBLIGADO A MEJORAR

Es verdad que en la Eurocup Avenida está funcionando bien porque es muy superior a sus rivales, pero en Liga tiene que mejorar y mucho. Y debe aprovechar estos partidos para ello

Enlace copiado

Previa

EN ATENAS, CLARA VICTORIA

Atenienses y salmantinas ya se enfrentaron en la primera jornada de la fase de grupos y venció con claridad Avenida

Enlace copiado

Previa

AVENIDA, LÍDER DESTACADO

Así quedó la clasificación tras la tercera jornada. El equipo de Anna Montañana lleva tres victorias, por una de los otros componentes del Grupo G de la Eurocup

Enlace copiado

Previa

UNA VICTORIA DA LA CLASIFICACIÓN

A pesar de que estamos todavía en la cuarta jornada, de las seis que componen la fase de grupos, Avenida se clasificará para los playoff en caso de ganar este miércoles gracias a sus tres triunfos anteriores

Enlace copiado

Previa

BUENAS TARDES, YA ESTAMOS EN WÜRZBURG

Hola, hola. Bienvenidos a todos a la narración de un nuevo partido del Perfumerías Avenida. El baloncesto no para y hoy hay Eurocup contra el Panathinaikos griego

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Avenida - Panathinaikos en directo: resultado online del partido de Euroliga de hoy (42-40, descanso)