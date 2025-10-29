Avenida - Panathinaikos en directo: resultado online del partido de Euroliga de hoy (42-40, descanso)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Euroliga que, en la tarde de este miércoles, 29 de octubre, disputan el Perfumerías Avenida y el Panathinaikos en Würzburg
Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:14
2º Cuarto
DESCANSO EN WÜRZBURG: 42-40
La ligera mejoría defensiva no ha servido para mucho por el acierto exterior del Panathinaikos
2º Cuarto
TERCERA FALTA DE DJALDI-TABDI
Ha aguantado poco la francesa y vuelve al banquillo a un minuto para el descanso (42-40)
2º Cuarto
NO SE VA AVENIDA
Otro triple del Panathinaikos. No funciona atrás Avenida
2º Cuarto
TRIPLE DE SORIANO
Dudo una décima la barcelonesa pero la enchufó: 40-37
2º Cuarto
NO SIRVE LA ZONA
Avenida le está poniendo ahora más empeño pero llevan las griegas tres triples y vuelven a empatar: 37-37
2º Cuarto
VAYA LEÑA ESTÁN REPARTIENDO LAS GRIEGAS
Se están quedando a gusto las jugadoras de Panathinaikos. Vaya forma de dar palos
2º Cuarto
CORTA LA RACHA GALANOPOULOS
En medio del tremendo enfado del pabellón con los árbitros acaba el parcial para Avenida: 33-29
2º Cuarto
ESTÁN DANDO DURO LAS GRIEGAS
Ha habido ya varias faltas que podían haber sido antideportivas, pero no hay forma. Está siendo sorprendente
2º Cuarto
TRIPLE DE IYANA
10-0 ya y se va Avenida 7 arriba
2º Cuarto
MEJOR AHORA AVENIDA
A ver si esta es la buena. Las griegas todavía no han anotado y parcial de 7-0: 30-26
2º Cuarto
SEGUNDA FALTA DE SPREAFICO
Ya llevan dos la italiana y Djaldi-Tabdi. La italiano de momento sigue en pista
2º Cuarto
BUENA ACCIÓN DE SORIANO
No se rindió y vuelve a poner por delante a Avenida: 27-26
1º Cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO: 23-26
Avenida tiene que ponerse las pilas atrás porque así Panathinaikos puede ser peligroso
1º Cuarto
RETIRO LO DICHO
Dos triples seguidos de las griegas, castigando la defensa
1º Cuarto
TRIPLE DE SPREAFICO
Parece un pelín mejor ahora Avenida y lo aprovecha para ponerse por delante (19-16)
1º Cuarto
VAYA CARAJA EN DEFENSA
Son varios ya los despistes y manda Panathinaikos (10-11)
1º Cuarto
TOCA DEFENDER
Está con ritmo Avenida en ataque, pero Panathinaikos anota también en cada posesión: 10-9
1º Cuarto
BUENOS ATAQUES DE AVENIDA
Está trabajándolos y ahora ha sido Djaldi-Tabdi la que puso el 6-3
1º Cuarto
2 PUNTOS PARA IYANA
Ataque largo de Avenida que termina en canasta de la asturiana (2-0)
1º Cuarto
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Balón en juego. La primera posesión, para Avenida
Previa
OVACIÓN PARA VITOLA
Presentado el Panathinaikos con muchos aplausos para la jugadora letona, ex del Perfumerías Avenida
Previa
YA TENEMOS QUINTETO
Iyana Martín, Andrea Vilaró, Shavonte Zellous, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave, las cinco que saldrán de inicio contra el Panathinaikos
Nuestras 🖐️ GLADIADORAS— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 29, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN 🤝 pic.twitter.com/hhfcBMPrEd
Previa
MONTAÑANA QUIERE AGRADAR A LA AFICIÓN
En la previa del partido de mi compañero Iván Ramajo, Montañana habla sobre lo que espera del partido
Previa
AVENIDA, OBLIGADO A MEJORAR
Es verdad que en la Eurocup Avenida está funcionando bien porque es muy superior a sus rivales, pero en Liga tiene que mejorar y mucho. Y debe aprovechar estos partidos para ello
Previa
EN ATENAS, CLARA VICTORIA
Atenienses y salmantinas ya se enfrentaron en la primera jornada de la fase de grupos y venció con claridad Avenida
Previa
AVENIDA, LÍDER DESTACADO
Así quedó la clasificación tras la tercera jornada. El equipo de Anna Montañana lleva tres victorias, por una de los otros componentes del Grupo G de la Eurocup
Previa
UNA VICTORIA DA LA CLASIFICACIÓN
A pesar de que estamos todavía en la cuarta jornada, de las seis que componen la fase de grupos, Avenida se clasificará para los playoff en caso de ganar este miércoles gracias a sus tres triunfos anteriores
Previa
BUENAS TARDES, YA ESTAMOS EN WÜRZBURG
Hola, hola. Bienvenidos a todos a la narración de un nuevo partido del Perfumerías Avenida. El baloncesto no para y hoy hay Eurocup contra el Panathinaikos griego
