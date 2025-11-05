Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Iyana Martín y Andrea Vilaró haciendo un ejercicio con gomas y balón durante una sesión de trabajo en Würzburg. CB AVENIDA
PREVIA NYON-AVENIDA

Avenida necesita una alegría

Las de Montañana, obligadas a reaccionar en Nyon tras enlazar 3 derrotas seguidas

I. R. M.

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

El Perfumerías Avenida se juega hoy mucho en Suiza frente al Nyon, a partir de las 19:00 horas: reencontrarse con la victoria tras tres derrotas seguidas, para empezar; cerrar de manera definitiva el billete a la siguiente ronda de la Eurocup, para seguir; y aplacar el desánimo generalizado de la grada del Würzburg-Silvia Domínguez, para continuar… En resumen, el Avenida necesita una alegría que le cambie el paso en este inicio de temporada, que ha entrado en la historia del club por alejarse de su excelencia habitual.

El Nyon se presenta como el rival propicio para recuperar una sonrisa que hace demasiado tiempo no se prodiga en el vestuario azulón. La rumiación de los porqués está siendo de difícil digestión, y vérselas frente a un rival de mucha menor entidad —y que ya no se juega nada en la liguilla— debe pesar más en la balanza. Aunque Montañana, visto lo visto, no se fía. Como es normal. «Ellas juegan sin presión; van a partidos de 100 puntos. Como el Panathinaikos, juegan a un ritmo alto y eso es peligroso si no haces un buen encuentro», ha vaticinado la preparadora nacida en Valencia.

Pese a que la mochila ya va muy cargada, la respuesta de la plantilla a los tres tropiezos seguidos —dos en Liga y el otro en esta misma competición, hace hoy una semana— ha sido «buena»: «Los entrenamientos han sido y son buenos. Nosotros exigimos y ellas responden. Vuelvo a decir que tenemos que ser eficientes en los partidos, porque tenemos momentos en los que lo hacemos muy bien en las sesiones de trabajo, pero solo con esos instantes no nos está dando para ganar», apuntó la preparadora valenciana.

Pese a tener marcada en rojo esta semana —por lo pasado y porque, cuando acabe el partido de Liga del viernes, habrá parón internacional—, Montañana recalcó: «Son dos partidos muy importantes por lo que significan anímicamente. Hay que materializar lo que venimos intentando desde que empezó la temporada, pero que no nos está saliendo luego en los partidos».

La entrenadora valenciana quiso centrar rápidamente el foco de su plantilla en el Salle Omnisport, donde hoy se juega frente al Nyon: «Aunque sean dos partidos importantes, nos tenemos que centrar en este, como siempre, en ir de uno en uno, como venimos haciendo desde que empezó la Liga. Tenemos que vivir cada momento y pensar en el rival que nos toca, que es el más importante, porque, aun entrenando bien y con buenas dinámicas, hemos fallado en los partidos. Tenemos que pensar en estos 40 minutos y ya después en lo que venga», sentenció Anna Montañana.

