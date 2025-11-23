Avenida - Lointek Gernika en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy (32-15, min. 16)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la mañana de este domingo, 23 de noviembre, disputan el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika en Würzburg
Salamanca
Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:45
2º Cuarto
Y OTRO DE LA ITALIANA
Salió del bloque Spreafico y saco a relucir la manita que tiene: 35-17
2º Cuarto
SPREAFICO SE UNE A LA FIESTA (32-15)
Quinto triple de Avenida, ahora de la italiana, para lograr la máxima ventaja tras 16 minutos: 17 arriba
2º Cuarto
LESIONADA JANKOVIC
2º Cuarto
MEYERS TIENE EL DÍA
Segundo triple, este en la cara de Krnjic: 25-12
2º Cuarto
AHORA LE TOCA A ZELLOUS
Desde la esquina y a tabla, pero vale igual: 22-12 y Lucas Fernández pide tiempo muerto
2º Cuarto
STOUPALOVA VE EL ARO CON FACILIDAD
Dos canastas seguidas de la checa:19-12
1º Cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO 15-10
Tras un parcial de 8-0 el Gernika ha recortado la diferencia desde la línea de personal
1º Cuarto
OTRA DE MEYERS
1º Cuarto
ABBY CALIDAD
Se acababa el tiempo y la norteamericana-israelí se ha sacado de la manga un canastón a la media vuelta: 9-8
1º Cuarto
MUY FALLONES LOS DOS EQUIPOS
3 de 9 lleva en los tiros de campo Avenida y 2 de 8 el Gernika. De momento muy poco acierto en la pista
1º Cuarto
TRIPLE DE IYANA
Lo estaba buscando la asturiana, que pone por primera vez por delante a Avenida: 7-6
1º Cuarto
CANASTÓN DE VILARÓ
Se fue decidida hacia el aro de Gernika para empatar a 4
1º Cuarto
2 FALTAS DE DJALDI-TABDI
En 1 minuto y 39 segundos de partido ya se ha cargado la francesa, que se va al banquillo y entra por ella Belén Arrojo
1º Cuarto
JANKOVIC LA PRIMERA
Buena acción de la ex de Avenida frente a Cave para poner el 0-2 en el marcador, y contesta la norteamericana (2-2)
1º Cuarto
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Ya está en juego la séptima jornada de la Liga Femenina. Balón para Avenida
Previa
QUINTETO DEL LOINTEK GERNIKA
Jankovic es una de las componentes del cinco inicial, en el que además estarán Olaeta, Westerik, Bessoir y Brown
Previa
APLAUSOS PARA MASA JANKOVIC
Como es habitual, ovación de la marea azul para las ex jugadoras del Perfumerías Avenida. En este caso para la serbia, que regresa al Würzburg Silvia Domínguez con el Lointek Gernika
Previa
EL QUINTETO DE AVENIDA
Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Sreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las elegidas por Montañana para salir de inicio
Nuestras 🖐️ GLADIADORAS para comenzar hoy— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) November 23, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN 🤝 pic.twitter.com/xa6cQo5Oj2
Previa
LAS PALABRAS DE IYANA MARTÍN
Esta semana hablamos con la base asturiana , que dejó sus impresiones sobre el estado del equipo, su confianza en el futuro, y su estado tras superar los problemas físicos de inicio de temporada
Previa
UN CUARTO DE HORA PARA EL INICIO
Poco a poco van los aficionados ocupando sus asientos. Quedan 15 minutos y os dejamos la previa del duelo por si queréis echarle un vistazo
Previa
NUEVA ETAPA HASTA FINAL DE AÑO
En poco más de un mes el Perfumerías Avenida disputará diez partidos tanto en Liga Femenina como en Eurocup, que pueden marcar el futuro del resto de la temporada
Previa
AVENIDA, A ENDEREZAR EL RUMBO
Ya en el último partido antes del parón el equipo de Anna Montañana ofreció mejores sensaciones, pero tiene que mejorar el juego y los resultados para ascender en una clasificación que está así tras la sexta jornada
Previa
MUY BUENOS DÍAS A TODOS
Ya estamos en el pabellón de Würzburg para contaros los detalles del Perfumerías Avenida-Lointek Gernika, vuelve la competición tras el parón de selecciones
