Avenida - Lointek Gernika en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy (32-15, min. 16)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la mañana de este domingo, 23 de noviembre, disputan el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika en Würzburg

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:45

Actualizado Hace 3 minutos

Icono2º Cuarto

Y OTRO DE LA ITALIANA

Salió del bloque Spreafico y saco a relucir la manita que tiene: 35-17

Icono2º Cuarto

SPREAFICO SE UNE A LA FIESTA (32-15)

Quinto triple de Avenida, ahora de la italiana, para lograr la máxima ventaja tras 16 minutos: 17 arriba

2º Cuarto

LESIONADA JANKOVIC

Icono2º Cuarto

MEYERS TIENE EL DÍA

Segundo triple, este en la cara de Krnjic: 25-12

Icono2º Cuarto

AHORA LE TOCA A ZELLOUS

Desde la esquina y a tabla, pero vale igual: 22-12 y Lucas Fernández pide tiempo muerto

2º Cuarto

STOUPALOVA VE EL ARO CON FACILIDAD

Dos canastas seguidas de la checa:19-12

1º Cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO 15-10

Tras un parcial de 8-0 el Gernika ha recortado la diferencia desde la línea de personal

Icono1º Cuarto

OTRA DE MEYERS

1º Cuarto

ABBY CALIDAD

Se acababa el tiempo y la norteamericana-israelí se ha sacado de la manga un canastón a la media vuelta: 9-8

1º Cuarto

MUY FALLONES LOS DOS EQUIPOS

3 de 9 lleva en los tiros de campo Avenida y 2 de 8 el Gernika. De momento muy poco acierto en la pista

Icono1º Cuarto

TRIPLE DE IYANA

Lo estaba buscando la asturiana, que pone por primera vez por delante a Avenida: 7-6

1º Cuarto

CANASTÓN DE VILARÓ

Se fue decidida hacia el aro de Gernika para empatar a 4

1º Cuarto

2 FALTAS DE DJALDI-TABDI

En 1 minuto y 39 segundos de partido ya se ha cargado la francesa, que se va al banquillo y entra por ella Belén Arrojo

1º Cuarto

JANKOVIC LA PRIMERA

Buena acción de la ex de Avenida frente a Cave para poner el 0-2 en el marcador, y contesta la norteamericana (2-2)

Icono1º Cuarto

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Ya está en juego la séptima jornada de la Liga Femenina. Balón para Avenida

Previa

QUINTETO DEL LOINTEK GERNIKA

Jankovic es una de las componentes del cinco inicial, en el que además estarán Olaeta, Westerik, Bessoir y Brown

Previa

APLAUSOS PARA MASA JANKOVIC

Como es habitual, ovación de la marea azul para las ex jugadoras del Perfumerías Avenida. En este caso para la serbia, que regresa al Würzburg Silvia Domínguez con el Lointek Gernika

Previa

EL QUINTETO DE AVENIDA

Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Sreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las elegidas por Montañana para salir de inicio

Previa

LAS PALABRAS DE IYANA MARTÍN

Esta semana hablamos con la base asturiana , que dejó sus impresiones sobre el estado del equipo, su confianza en el futuro, y su estado tras superar los problemas físicos de inicio de temporada

Previa

UN CUARTO DE HORA PARA EL INICIO

Poco a poco van los aficionados ocupando sus asientos. Quedan 15 minutos y os dejamos la previa del duelo por si queréis echarle un vistazo

Previa

NUEVA ETAPA HASTA FINAL DE AÑO

En poco más de un mes el Perfumerías Avenida disputará diez partidos tanto en Liga Femenina como en Eurocup, que pueden marcar el futuro del resto de la temporada

Previa

AVENIDA, A ENDEREZAR EL RUMBO

Ya en el último partido antes del parón el equipo de Anna Montañana ofreció mejores sensaciones, pero tiene que mejorar el juego y los resultados para ascender en una clasificación que está así tras la sexta jornada

Previa

VUELVE LA ACCIÓN EN EL WÜRZBURG SILVIA DOMÍNGUEZ

Más de la mitad de la plantilla acudió con sus selecciones. Con Iyana Martín, Andrea Vilaró y Claudia Soriano con la española, que perdió en sus dos partidos de preparación frente a Italia y Francia

Previa

MUY BUENOS DÍAS A TODOS

Ya estamos en el pabellón de Würzburg para contaros los detalles del Perfumerías Avenida-Lointek Gernika, vuelve la competición tras el parón de selecciones

